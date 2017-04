Gran Premio de Qatar de MotoGp: La rueda de prensa

La temporada 2017 del Campeonato del Mundo de Motociclismo comienza mañana con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, en el Circuito de Losail. Al tener una jornada más de entrenamientos, hoy miércoles se ha celebrado la rueda de prensa oficial, transmitida a través de las redes sociales y con interacción del público.

Crutchlow, Viñales, Rossi, Márquez, Lorenzo y Iannone han estrenado la presencia ante la prensa acreditada en este primer Gran Premio del año.

Dpto. Prensa MotoGp

Marc Márquez:”Ha sido un largo invierno, ¡pero ya estamos aquí! Esta pretemporada ha sido un poco mejor que la del año pasado. Estoy más feliz y me siento más cómodo. En general, me siento bien con la moto. Estoy deseando empezar la temporada 2017 con un buen fin de semana. Hemos introducido grandes cambios, especialmente en el motor, pero todavía estamos trabajando duro para conseguir el mejor set-up. Es algo que requiere tiempo.”

Valentino Rossi:”Tras un invierno difícil, tenemos que intentarlo y estar en el grupo delantero. Hemos sufrido para encontrar un buen setting y tenemos que trabajar para intentar mejorar, aunque espero ser fuerte y competitivo.”

Maverick Viñales: “De momento solo se ha disputado la pretemporada, pero hemos encontrado una buena puesta a punto en todas las pistas, así que intentaremos trasladar eso a los Grandes Premios. Hemos mejorado mucho la moto durante el invierno. No hay muchas diferencias entre el estilo de pilotaje de Suzuki y el de Yamaha.”

Jorge Lorenzo: “Es una nueva era para mí, y por eso tengo muchas ganas de empezar. La pretemporada ha ido paso a paso y poco a poco, y en Qatar dimos un gran paso adelante, sobre todo a una vuelta. Nuestro principal objetivo antes de la carrera es mejorar el ritmo. El primer día en Malasia fue un poco shock, porque estaba acostumbrado a ser rápido desde el inicio, y ahora lleva tiempo, pero en el último día de la pretemporada di un gran paso adelante y fui bastante competitivo. En Qatar nos hemos visto mucho mejor, y eso me hace ser optimista para el futuro.”

Andrea Iannone: “Creo que tenemos un gran potencial y queremos reducir distancias. En este momento es difícil, porque desde el test no hemos tenido un feeling demasiado bueno; no hemos conseguido un buen compromiso. El ritmo no es malo, pero tampoco está muy cerca de los cuatro o cinco primeros. Espero mejorar y luchar en los puestos delanteros.”

Cal Crutchlow: “Estamos bastante satisfechos. Hasta el momento nos ha sido bastante difícil encontrar el equilibrio correcto, pero hemos sido rápidos en todos los circuitos y eso es bueno, tanto para mí como para el equipo. No creo que un piloto esté completamente libre de las lesiones en todo momento, pero siempre intentamos estar al 100%. Cuando sufres estas cosas de una forma tan frecuente como yo, nunca estás totalmente en forma, por muy duro que lo intentes. En cualquier caso, ha sido bueno tener un invierno de descanso para disfrutar del tiempo con la familia, y ahora es genial estar de vuelta. Marzo es el mes en el que tu cerebro se pone en modo carreras.”