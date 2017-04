Josonen talks about: Alberto Puig

¡Muy buenas a todos!

Tiempo ha pasado, mis jóvenes Padawuans, desde que la Contra pasó a mejor vida y mis escritos en pcmoto.net pasaron a ser restos de serie en el mercadillo de Internet.

No obstante, y movido por la sana colleja que alguien que me aprecia me ha dado para espabilarme un poco, mi bro Manolo, me puso sobre la pista para plasmar en palabras, algo del estilo mordaz y personal que conseguimos entre todos en La Contra.

Con lo cual, y sin tener la obligación casi monacal de escribir siempre después de cada GGPP, esta nueva sección nace con la sana intención de ser un rincón donde expresar opinión acerca de algo concreto, que puede estar “en el candelero o no” y que tendrá en cuenta mantener vivo “el Espíritu de la Contra”.

Y si hay alguien en el Mundial que no deja indiferente a nadie, que de esto de salir de la zona de confort sabe mucho (muy en boga en eventos de lo más chorras tipo MANAGEMENT, pero que a mí me ha servido para volver a escribir, fíjate tú…), ese es Alberto Puig.

Tipo taciturno, porque negarlo, pero tenaz, no hay más que repasar su carrera deportiva, y que de esto que nos une a todos sabe un huevo y dos yemas del otro (los huevos de los pilotos tipo Alberto suelen salir de dos yemas, es una característica intrínseca).

Y aquí es cuando alguno se preguntará: ¿a Santo de qué nos viene este ahora con Tito cuando ya no está con Dani y parece desaparecido de los primeros planos del Mundial?.

Pues gracias a Movistar (¡hostia, ya he nombrado a la Bicha..!).

Por razones que no viene al caso he conseguido que en mi casa se vea el Canal MOTOGP que, acostumbrado a Tele5 y su equipo compuesto por los siguientes personajes…

Mmm…déjame pensar…

¡Ah, sí, ya me acuerdo!

-Un anciano marchoso con el que te ríes algo, aunque cada vez mas caduco, y una memoria muy selectiva con cierto piloto, no vaya a ser que se me joda el invento y mis hijos acaben en la cola del paro.

– Un hooligan de Rossi con un micro, que no hace más que avisarte de lo que ruge la grada cuando su ídolo adelanta a alguien.

– Y un histérico a la narración con la misma idea de motos que tiene Leticia Sabater.

Decía, que cuando te acostumbras a tragarte semejante bazofia, ver Movistar con Izaskun Ruiz y Alberto Puig comentando algo tan intranscendente como unos entrenos de Pretemporada en Phlip Island (lo sé, voy con retraso), es como comerte UN SOLOMILLO de Ternera de Kobe después de haber estado alimentando con mierdas tipo Big Mac…

¿Y por qué específicamente hablo de Alberto y no de la cobertura en sí o de cualquier otro aspecto que también daría para un sano y jugoso debate?

Pues porque este tío cuando habla, dice cosas con fundamento. Y no se calla. Se la sopla ser políticamente correcto y hace que estés atento a cada palabra que dice o cada frase que deja en el aire, no vaya a ser que tenga doble sentido.

Está claro que cuando era el Mecenas y casi el guardaespaldas de Dani, el tipo era para darle de comer aparte. Entendía, o más bien confundía creo yo, la protección a su pupilo, con una especie de guerra “Nosotros contra el Mundo”, que le dio algún rédito en forma de motivación extra para su piloto, y creo que más problemas que soluciones a la hora de encarar algo tan complicado como un asalto a un Título Mundial de la Categoría Reina.

Pero ahora, liberado de las ataduras del quehacer diario en la escuadra más poderosa del paddock, el tipo se ve y se le nota suelto y con ganas de compartir experiencia.

Y que un tío como él, que fue el primero en estar en la pomada por ganar carreras y podios con la NSR500, mucho más constante que otro coetáneo de la época como Carlos Checa, le dé por hablar alto y claro de lo que piensa de los pilotos, sus opciones, las marcas y todo lo que rodea al Mundial, es de agradecer.

Como cuando Izaskun le pregunta que le ha sorprendido más de todo lo acontecido en la pretemporada y el tipo se pone a hablar de neumáticos cuando todo el mundo espera que hable de lo que todos ya nos hemos cansado de oír a estas alturas: el duelo Maverick Vs Marc.

Y cuando explica que a estas alturas el año pasado estábamos todos acojonados viendo el neumático trasero de Loris Baz estallar en Sepang, o cuando existían dudas más que razonables acerca de la duración de las gomas, te dices: “anda coño, pues es verdad”.

Y además apunta que sabe que Dani está contento con las gomas de este año, y que nadie se queja del apartado neumáticos y que el salto en sólo un año de Michelin ha sido exponencial, vas tú y piensas: “¡qué jodío…tiene razón el Tito”.

O como cuando le comenta que dé su opinión acerca de la figura de Sete en el entorno de Dani y después de excusarse, porque como todo el mundo sabe ya no está en esa guerra, dice aquello de: “desconozco el papel que jugará Gibernau en esto, pero ningún piloto de estos, llámese Dani, Jorge o cualquier otro de los grandes, necesita a alguien al lado que le diga como tomar una curva o como pilotar, porque estos tipos ya lo saben todo acerca de cómo llevar una moto de estas al límite”. “Supongo que será por otra cosa”

¡Amén Alberto, amén!

O te dice que DUCATI y los tiempos de Lorenzo en Philip Island, una pista que le encanta al Campeón balear, son más falsos que una moneda de tres euros, que el problema de giro en curva es estructural en DUCATI y que llevan años con la misma cantinela, con lo que se demuestra que necesitan algo más para ser realmente alternativa real a los japos.

O cuando se ponen a hablar de la “moda” del freno trasero en la mano izquierda de los pilotos y te dice aquello de: “pero si te fijas nadie prescinde del de pie…esto es más para estabilizar la moto que otra cosa y no te va a hacer ganar una carrera”.

Suma y sigue…

Y entonces es cuando te quedas una mierda de martes a las once y media de la noche bien despierto escuchando a Puig y diciéndote a ti mismo: “¿Y por qué cojones no le dan un programa a él sólo?”.

U otra pregunta más capciosa: ¿”qué coño hace el seta de Álex Crivillé compartiendo plató con un tipo tan instructivo”?..

Pues eso, chavales: que más nos vale que tipos como Alberto, de esos a los que la zona de confort se la traen al pairo, nos sigan alumbrando el camino, porque como dependamos de los Melas, Nietos y demás personajes para destripar las verdades de la Competición, nos quedaremos SIEMPRE en la anécdota, el chascarrillo y la más absoluta ignorancia.

Nos vemos por aquí.

¡Abrazos varios para todos!