Gran Premio de Qatar MotoGp: Máŕquez lidera el Warm Up pese a su caída

A pesar de la amenaza de lluvia, el Warm Up del Gran Premio de Qatar ha podido llevarse a cabo, con diez minutos extra para cada categoría.

Los pilotos de Moto3 fueron los encargados de abrir la pista en el trazado Qatarí. Con las dudas despertadas por la lluvia, los pilotos más jóvenes del Campeonato salieron con la intención de probar y servir de referencia para tomar el pulso a la pista.

Joan Mir fue rebajando sus tiempos hasta conseguir la mejor marca, aún alejadada del tiempo de referencia de los libres que otorgaron la pole a Jorge Martín.

Franco Morbidelli fue el autor del mejor tiempo en el calentamiento de Moto2, celebrado con la pista en buenas condiciones, permitiendo a los pilotos rodar rápido.

Marc Márquez lideró en MotoGp, a pesar de sufrir una caída a diez minutos de terminar la sesión. Dovizioso y el francés Zarco terminaron detrás del actual Campeón del Mundo. Maverick Viñales, autor de la pole, terminó sexto por detrás de Aleix Espargaró y Álvaro Bautista.

Top of the times but @marcmarquez93 has sent it down the road at turn 14, fortunately he's fine & back in the pits!💪#QatarGP pic.twitter.com/BVjqwAixez

— MotoGP™ (@MotoGP) March 26, 2017