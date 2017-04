WorldSBK Motorland Aragón: Román Ramos, confiado ante la cita de casa

Dpto. Prensa Román Ramos

El Campeonato del Mundo de Superbike llega a tierras europeas este fin de semana en Alcañiz, donde Motorland Aragón acoge la tercera cita del certamen. Román Ramos, quien logró la novena plaza en la última carrera disputada en Tailandia, se muestra muy motivado ante la cita, con el objetivo marcado de igualar, e incluso superar, el anterior resultado.

Román Ramos:“Tengo ganas de empezar ya, después de unos dias de parón en los que hemos trabajado mucho para prepararnos fisicamente, y poder llegar en unas buenas condiciones físicas. Espero seguir haciendo un gran trabajo y seguir con la progresión. Hemos estado unos dias entrenando por Dolomitas con una carrera de esquí de montaña en Sella Ronda. Fue una experiencia muy positiva y divertida a la vez con tres buenos amigos. Espero ir de menos a más, y ver si podemos estar al mismo nivel que estuvimos en la carrera pasada. Llego muy confiado, ahora veremos hasta dónde podemos aspirar. Me sigo manteniendo en lo que decía antes de empezar, nuestro objetivo sigue siendo intentar estar entre los diez primeros, aunque hay muchas motos oficiales y el nivel de la categoría es muy alto, creo que es algo a lo que podemos aspirar. Lucharemos al máximo, daremos el máximo para intentar lograrlo y ojalá lo podamos conseguir.

Quiero dar las gracias a toda esa gente que me apoya y a los sponsors, que sin ellos no sería posible.

También animar a todos los aficionados del motociclismo a venir al circuito donde sin duda será un fin de semana de carreras para el recuerdo.”