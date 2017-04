WorldSBK Motorland Aragón: Jonathan Rea manda en los entrenamientos libres

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ha liderado la tabla de tiempos del viernes al término de la segunda sesión de entrenamientos libres disputada esta tarde en el trazado de MotorLand Aragón.

Ya en cabeza en la FP1 matinal, el Campeón del Mundo de WorldSBK ha seguido recortando décimas al crono en la FP2 y se ha situado al frente de la clasificación poco antes del final gracias a un crono de 1.50.062.

A falta de 13 minutos para el final de la sesión ha empezado a llover en el circuito de Alcañiz, pero a pesar de las alarmas los pilotos de la categoría reina han podido lanzar sus ataques finales al cronómetro antes de que la pista acabara perdiendo agarre. Marco Melandri (Aruba.it Racing – Ducati) y Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) han liderado la tabla antes de la última vuelta lanzada de Rea, y finalmente han terminado 2º y 3º a 0.099 y 0.243s respectivamente.

Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) ha podido encauzar un día que había comenzado cuesta arriba por culpa de un problema técnico en su Panigale. El galés no ha podido completar más de dos vueltas en la FP1 y se ha clasificado en la cola del grupo. Por la tarde, ha recuperado parte del tiempo perdido y ha terminado clasificado en 4º posición. Doble ganador en este circuito en 2016 y a priori el hombre a batir en Aragón, Davies aún deberá dar algún paso más el sábado antes de alinearse en la parrilla para la primera carrera del fin de semana.

Pese a una última vuelta fallida, Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) ha terminado el día en quinta posición y precediendo a Xavi Forés (Barni Racing), que de nuevo ha vuelto a ser el piloto local mejor clasificado, aunque sólo por unas milésimas. Jordi Torres (Althea BMW Racing) se ha situado a su espalda, en 8ª posición y precediendo a Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team).

Milwaukee Aprilia

Buena actuación de Leandro Mercado en su primera jornada de acción de la temporada 2017. Lesionado pocos días antes de la cita inaugural en Phillip Island, el piloto argentino del IODARacing se perdió los dos primeros Rounds, pero hoy ha debutado finalmente en competición oficial y en su regreso a la categoría reina ha firmado la 10ª posición que le permite completar la lista de los pilotos clasificados directamente para la Tissot-Superpole 2 del sábado.

El dúo de Red Bull Honda World Superbike, Stefan Bradl y Nicky Hayden, se han clasificado a continuación, en 11ª y 12ª posición respectivamente, y deberán buscar la oportunidad de repesca en la Superpole 1.

El cántabro Román Ramos se ha clasificado 14ª en la clasificación combinada, y mañana peleará en la SP1 por clasificarse para la sesión definitiva de entrenamientos.

Julián Simón ha debutado este viernes en el Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike sustituyendo al todavía lesionado Lorenzo Savadori en el equipo Milwaukee Aprilia. Sin experiencia previa con la RSV4 RF ni, de hecho, con una montura de competición de casi 1000cc piloto toledano ha completado un primer día de relampagueante aprendizaje en la 19ª posición, a algo más de 3 segundos del más rápido.

Fuente: Dpto. Prensa WorldSBK