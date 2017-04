Gran Premio de Argentina MotoGp: Horarios del fin de semana

Horarios del Gran Premio de Argentina MotoGp

Viernes 7 de Abril

Moto3 FP1 14:00 – 14:40

MotoGP FP1 14:55 – 15:40

Moto2 FP1 15:55 – 16:40

Moto3 FP2 18:10 – 18:50

MotoGP FP2 19:05 – 19:50

Moto2 FP2 20:05 – 20:50

Sábado 8 de Abril

Moto3 FP3 14:00 – 14:40

MotoGP FP3 14:55 – 15:40

Moto2 FP3 15:55 – 16:40

Moto3 QP 17:35 – 18:15

MotoGP FP4 18:30 – 19:00

MotoGP Q1 19:10 – 19:25

MotoGP Q2 19:35 – 19:50

Moto2 QP 20:05 – 20:50

Domingo 9 de Abril

Moto3 Warm Up 14:40 – 15:00

Moto2 Warm Up 15:10 – 15:30

MotoGP Warm Up 15:40 – 16:00

Moto3 Carrera 18:00

Moto2 Carrera 19:20

MotoGP Carrera 21:00