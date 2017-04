WorldSBK Motorland Aragón: Román Ramos abandona en la primera manga y suma 5 puntos en la segunda

Dpto. Prensa Román Ramos

Román Ramos disputó este fin de semana las dos mangas correspondientes a la tercera ronda del Campeonato del Mundo de Superbike en Motorland Aragón.

El cántabro, arropado por sus seguidores, consiguió la décimo cuarta posición en la parrilla de salida, tras rodar tres vueltas a ritmo frenético debido a un problema técnico que le obligó a perderse mas de media sesión.

En la primera carrera, cuando rodaba peleando por el top-10, un problema en la bomba de gasolina de su Kawasaki le obligó a retirarse por primera vez en lo que llevamos de temporada.

En la segunda manga, tras un bonito duelo con pilotos de la talla de Stefan Bradl o Nicky Hayden, el de Santa María de Cayón regreso a su zona natural, los puntos, finalizando undécimo.

Román Ramos: Carrera 1 “Una pena romper delante de mi gente. Me veía fuerte y capaz de poder estar dentro del top ten. Aun así, mañana tenemos otra oportunidad para poder agradecer tanto a mis paisanos como al equipo todo el esfuerzo y poder recompensarles con un buen espectáculo. Quiero agradecer a toda esa gente que se ha desplazado para verme.”

Carrera 2: “He podido hacer una buena carrera delante de la afición que se lo merecía y les debía una.

Me he encontrado muy comodo con la moto todo el fin de semana una pena que el neumatico trasero sufriera tanto desgaste y nos ha condicionado las últimas vueltas pero he podido manter a raya a Bradl y así marcharme de Aragón con un buen sabor de boca.”