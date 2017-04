WorldSBK Motorland Aragón: A cámara lenta

Ronda de Aragón superada y van tres. La temporada de Superbikes avanza imparable y ya ha pisado suelo europeo, en nuestro país. Motorland ha vivido las dos últimas mangas del WSBK con el estreno de Stock1000 y la recién inaugurada categoría del WorldSSP 300. Más carne a la hoguera, aunque solo para unos pocos avispados que decidieron verlo por otros canales, porque Teledeporte, tras los reportajes con los pilotos en la nueva categoría, donde hay un nutrido grupo de españoles, pasó de retransmitir la carrera… maravilloso.

Afortunadamente, la cadena catalana Esport3 hizo la retransmisión completa y se puede seguir a través de streaming en directo por su web; muy bien por ellos. En cambio, Teledeporte ni siquiera las emitió en diferido. No digo más.

En lo deportivo, sigo teniendo la sensación de que las cosas están cambiando. A pesar del dominio de Jonathan Rea, que pelea hasta el último instante con un hambre de victoria que le honra, la sensación global es de no tener las cosas tan fáciles como la temporada pasada. Sí, ya sé, son 5 victorias sobre 6, pero en Aragón, si Davies no hubiese caído en la primera manga, no tengo muy claro quién hubiese sido el vencedor. La solidez del norirlandés es elogiable, con una sincronización con moto y equipo perfecta, todo lo contrario que Sykes, que sigue inmerso en un intento de adaptación que no le lleva a obtener resultados esperados, acompañado este fin de semana, además por un estado de salud mermado. Queremos verle luchar con el compañero de equipo, dos estilos muy diferentes, pero que produce luchas muy interesantes, pero desafortunadamente llevamos tiempo sin poder verlas.

El que parece que se va sumando a la juerga es Melandri. Tenía mis dudas sobre él al principio, pero parece que empieza a cogerle el aire a la Ducati, aunque se le puede pedir algo más de agresividad, la que sí tiene su compañero de equipo. Davies va a por todas, quiere dar guerra y hoy por hoy es el único que puede poner las cosas realmente complicadas a Rea, pero no debe fallar más, ya son 50 puntos de diferencia entre ambos.

La batalla entre Rea y Davies en la segunda manga fue espectacular, brindando unas últimas vueltas dignas de ser noticia. A este respecto, me avergüenza que lo único de lo que se percatan los medios generalistas es de la barbacoa que se montó en la Ducati de Forés. Nada sobre las carreras, ni en televisión ni en radio, pero sí hay que destacar lo que podría haber sido una tragedia… Que nos dejen en paz y sigan informando en “deportes” sobre los bustos de peloteros que parecen sacados de los guiñoles o de las zapatillas que usa “fulanito” cuando se levanta de la cama los jueves por la mañana antes de ir al baño… ¡Qué vergüenza!

Como decía, la remontada de Davies fue espectacular, recuperando terreno como alma que le lleva el diablo hasta llegar a Rea y a partir de ahí a demostrar que lo del sábado fue una “cagada” y que la realidad es que Motorland sigue siendo su terreno. La alegría en Ducati era grande, muy grande y lo entiendo. Tienen un hándicap enorme que se llama Rea y ellos son los que se ven con opciones de superarlo. Competición.

Mientras tanto y poco a poco, las Yamaha siguen avanzando poco a poco y parece que empiezan a estar con opciones de hacer cosas interesantes, pero les falta el pasito definitivo para poder optar a victorias. Todos estamos deseando verlos ahí delante para que animen el cotarro, porque a Honda ni se le ve ni se le espera.

Los nuestros hicieron muy buen trabajo, a pesar de la retirada de Forés y Ramos en la primera manga. Lucharon en la segunda, consiguiendo buenos resultados y pudiendo ver luchar a Ramos con Camier y Laverty. Muy destacable la actuación de Torres, que con una BMW difícil de dominar (las salidas son un lastre enorme, con la rueda delantera mirando a la luna a cada momento…) supo pelear en puestos que, por moto, no son los que le tocan y si no que se lo digan a su compañero de equipo. Julián Simón entró en los puntos en ambas mangas, bien por él. El que ha vuelto en plena forma ha sido Tati Mercado, que aparece como otra de esas opciones privadas para poder rascar un pódium alguna que otra vez. Muy en forma y muy sólido en sus tiempos, consiguió ser la primera Aprilia en las dos mangas.

En Supersport… me encanta esta categoría. Es una absoluta locura, el único piloto que ha repetido en el pódium este año es Luca Mahias, todo un currante, al que algunos hemos llegado a ver corriendo incluso con la Inmotec. Nos alegramos por él y de este momento que está viviendo, líder de la categoría. Las Yamaha dan guerra y no necesariamente las de este año, Morais y Tuuli están ahí arriba con los modelos anteriores. Pensé en su momento que el finlandés llevaría una de las nuevas este año, sobre todo después de las carreras que se marcó como wild card el año pasado, pero no, aunque tampoco parece que le haga falta. Esta categoría está llena de gente con mucho talento y hasta que vuelva el coco, pues en esta cayó sin poder hacer nada por evitarlo, está muy abierta. ¡Me encanta Supersport!

En Stock 1000 lástima de la caída de Maximilian Scheib, al que conocemos del CEV y que daba guerra al que finalmente ganó la carrera, Michael Rinaldi. Y en la nueva categoría WSSP 300, gran actuación de los nuestros con Daniel Valle, Mika Pérez y Borja Sánchez ocupando la segunda, tercera y cuarta posición final. Me ha picado la curiosidad por ver los tiempos comparados con las Moto3 de MotoGP y la diferencia es grande, dando la vuelta unos 14 segundos más rápido una Moto3 que las nuevas Supersport 300.

¿No os suena que intentan hacer un Moto3 pero en el WSBK? A mí me lo parece y espero que poco a poco las diferencias se vayan limando. Me gusta ver motos que puedes comprar en la calle compitiendo en circuito, es el espíritu del WSBK, el original, y estas máquinas más pequeñas son una opción muy económica para nosotros los mortales, para tener un “cacharro” con el que poder rodar en circuito de vez en cuando y no suponga una sangría para nuestro bolsillo. ¿No os resulta interesante saber en cuánto pueden rodar? A mí sí…

La próxima cita en Abril, en Assen, casi nada… os espero en la próxima, vosotros decidís el canal de TV.