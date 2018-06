Team Go Eleven

El Kawasaki Go Eleven cerró la cita checa del Campeonato del Mundo de Superbikes con Román Ramos regresando al top-10 en la segunda manga, tras una gran carrera en la que culminó una gran remontada, desde el último lugar hasta la décima plaza.

El equipo probó varias soluciones durante los entrenos libres del viernes, pero la lluvia no permitió realizar el trabajo tal y como estaba previsto, aunque los mecánicos pudieron preparar una moto equilibrada para que el cántabro mostrase su potencial.

Durante la clasificación, estuvo muy cerca de entrar en la Q2, pero el ritmo de carrera era el adecuado, partiendo decimocuarto.

En la primera carrera mantuvo la posición, rodando a rueda de Xavi Forés, un piloto difícil de adelantar.

Lo logró en la sexta vuelta, llegando hasta Yonni Hernández y peleando en un trío junto al colombiano y el argentino Tati Mercado.

Al final, con los neumáticos bastante gastados, firmó la decimotercera posición.

Mal comenzó la segunda carrera, último en la primera curva. Desde ese momento, comenzó una remontada en la que superó a un buen número de pilotos para llegar décimo a meta, después de una bonita batalla con Loris Baz en las últimasa vueltas.

Román Ramos: “Xavi Forés es un hueso duro de roer. En la primer carrera me costó adelantarlo y perdí tiempo. Cuando lo logré apreté para alcanzar a Hernández, pero en las últimas vueltas no tenía goma delante. No intenté adelantar. En cualquier caso terminé contento porque hemos vuelto a ser competitivos y las nuevas soluciones nos están ayudando.

En la segunda, sin la mala salida, podría haber luchado con Camier por la séptima posición. La moto iba fina, y la carrera fue muy divertida. Es importante regresar al top-10. Desafortunadamente, con la nueva configuración de motor me cuesta salir bien, y pierdo opciones. Quiero dar las gracias al equipo por su gran trabajo, ha sido fantástico.”