Pin 4 Compartir

La sesión de calificación del Gran Premio de Malasia de MotoGp se ha visto alterada por un impresionante aguacero que impedía la actividad en la pista de Sepang.

Con una hora de retraso sobre el horario previsto, se retomó la Q1, que había sido interrumpida al comenzar la lluvia, con Álvaro Bautista y Aleix Espargaró superando la repesca.

En ausencia de Jorge Lorenzo, que optó por no seguir participando, y de Jordi Torres, que ha sufrido una lesión en el pulgar de la man izquierda (se operará la próxima semana), Marc Márquez sumó la pole número 80 de su carrera deportiva, superando a las Yamaha de Johan Zarco y Valentino Rossi, a quienes dejó a más de medio segundo.

Sin embargo, mediada la mañana, Márquez recibía una sanción de seis posiciones por rodar lento durante parte de la sesión, entorpeciendo la trazada de Iannone en su vuelta lanzada, por lo que partirá desde la séptima posición.

Desde la segunda fila partirán la Suzuki de Iannone y las Ducati de Dovizioso y Miller. Álex Rins, mejor tiempo en los libres del viernes, partirá octavo, por delante de Bautista, Pedrosa y el ganador en Australia, Maverick Viñales.

En previsión de lluvia, la Dirección de Carrera ha decidido adelantar los horarios de las carreras del domingo, quedando el nuevo horario como sigue:

Moto3 Warm UP 0:40

Moto2 Warm UP 1:10

MotoGP Warm UP 1:40

Moto3 Carrera 3:00

Moto2 Carrera 4:20

MotoGP Carrera 6:00