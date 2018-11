Lista de participantes en la Copa del Mundo de Moto-E 2019

Pin 21 Compartir

La parrilla de la nueva Copa del Mundo de Moto-E estará compuesta por 18 pilotos, incluida la presencia de la piloto femenina Maria Herrera. Estarán encuadrados en 12 equipos diferentes

Habrá diez nacionalidades representadas en la Copa del Mundo FIM Enel MotoE™, desde Australia hasta Brasil, incluidos muchos países europeos. Cuatro ex pilotos de MotoGP, entre ellos Sete Gibernau (dos veces subcampeón de MotoGP), dos ex campeones del mundo de Moto3™, el español Nico Terol (2011) y el francés Mike di Meglio (2008), dos Campeones del Mundo FIM de Resistencia como Josh Hook (2017) y Kenny Foray (2014), y un ex campeón europeo de Moto2™, el brasileño Eric Granado.

N° Piloto Nacionalidad Equipo

16 JOSH HOOK AUSTRALIAN Alma Pramac Racing

5 ALEX DE ANGELIS SAN MARINO Alma Pramac Racing

6 MARIA HERRERA SPANISH ANGEL NIETO TEAM

18 NICOLAS TEROL SPANISH ANGEL NIETO TEAM

19 XAVIER SIMEON BELGIAN AVINTIA ESPONSORAMA RACING

51 ERIC GRANADO BRAZILIAN AVINTIA ESPONSORAMA RACING

14 RANDY DE PUNIET FRENCH LCR E-TEAM

59 NICCOLO CANEPA ITALIAN LCR E-TEAM

4 HECTOR GARZO SPANISH Tech3 E-racing

78 KENNY FORAY FRENCH Tech3 E-racing

11 MATTEO FERRARI ITALIAN TRENTINO Gresini MotoE

32 LORENZO SAVADORI ITALIAN TRENTINO Gresini MotoE

2 JESKO RAFFIN SWISS Dynavolt Intact GP

66 NIKI TUULI FINNISH AJO MOTORSPORT MOTOE

63 MIKE DI MEGLIO FRENCH EG 0,0 MARC VDS

38 BRADLEY SMITH BRITISH ONE ENERGY RACING

15 SETE GIBERNAU SPANISH PONS RACING

27 MATTEO CASADEI ITALIAN SIC58 SQUADRACORSE