Raúl Fernández, Campeón del FIM CEV Moto3

Prensa FIM CEV Repsol

El piloto madrileño Raúl Fernández (Angel Nieto Team) se ha proclamado campeón del Moto3™ JWC tras los entrenamientos oficiales de la última cita del FIM CEV Repsol que este fin de semana se celebra en el Circuit Ricardo Tormo. Una vez confirmada la ausencia de su único rival por el título, el italiano Manuel Pagliani (Leopard Junior), el piloto del Ángel Nieto Team ha podido celebrar oficialmente la consecución del campeonato, el primero en Moto3™para un piloto español desde que lo consiguiera en 2012 Álex Márquez. Con este título, Raúl Fernández, de 18 años, sucede a los italianos Dennis Foggia, campeón en 2017, Lorenzo Dalla Porta, campeón en 2016 y Nicoló Bulega, campeón en 2015, y al francés Fabio Quartararo, campeón en 2013 y 2014.

Fernández se ha mostrado “contento” y afrontará las dos carreras del domingo como campeón “sin presión, voy a intentar luchar por la victoria en las dos carreras porque creo que podemos”. El piloto madrileño tiene los objetivos de su carrera muy claros “yo, desde pequeño siempre he querido ser campeón del mundo, pero para mí, este no es mi objetivo: mi meta es ganar en Moto3 y en Moto2 y llegar a MotoGP. Si me dicen, incluso, que no seré campeón pero llego a MotoGP y hago podio… ¿dónde tengo que firmar? Empiezo a ser consciente de que es posible llegar a MotoGP porque veo a Mir, a Quartararo, que han llegado y yo he corrido con ellos” ha indicado el piloto del Ángel Nieto Team.

Pese a ser el más feliz de los pilotos en los boxes del Circuit Ricardo Tormo, Fernández ha finalizado en la quinta plaza los entrenamientos y saldrá desde la segunda fila de la parrilla de salida. La calificación ha sido dominada por el japonés Yuki Kunii (Asia Talent Team) que ha sido capaz de rodar en 1:39,027 seguido a dos décimas por el kazajo Makar Yurchenko (Laglisse Academy) y por su compañero de equipo Ai Ogura (Asia Talent Team). Esta es la primera pole del piloto nipón que consiguió la victoria en la primera carrera de las disputadas en el circuito de Jerez. Raúl Fernández compartirá la segunda fila de la parrilla con el italiano Davide Pizzoli (Leopard Junior) y con Jeremy Alcoba (Estrella Galicia Junior). El vencedor del pasado Gran Premio de la Comunitat Valenciana, el turco Can Öncü (Red Bull KTM Ajo) partirá desde la tercera fila tras obtener el octavo mejor tiempo a siete décimas de Kunii. Los 43 pilotos de Moto3™ disputarán dos carreras en la jornada de domingo sobre una distancia de 18 vueltas.

Entre los pilotos del Moto2™ European Championship, el más rápido ha sido Edgar Pons (AGR Team) que se ha llevado la pole position por delante del italiano Tommaso Marcon (Team Ciatti) y del piloto local Héctor Garzó (Team Wimu CNS). El suizo Jesko Raffin (Easy Race), ya campeón desde la cita de Albacete, partirá desde la tercera fila de la parrilla de salida, con el séptimo mejor registro a más de un segundo del mejor tiempo de Pons.

Los más jóvenes del FIM CEV Repsol, los pilotos de la European Talent Cup son los únicos que tienen todavía el título en juego. José Antonio Rueda (Estrella Galicia) ha sido el autor de la pole position, tras dominar las dos sesiones de entrenamientos del grupo B. Rueda tendrá a su lado a su compañero de equipo Julián Giral (Estrella Galicia) y a Fermín Aldeguer (Bester Capital Dubai). La lucha por el título está centrada en la segunda fila de la parrilla de salida, desde donde partirán el líder de la general Xavier Artigas (Honda Impala) y Víctor Rodríguez (Ikono Motorbike Laglisse) separados por 19 puntos en la clasificación. El otro candidato al título, el piloto de la Cuna de Campeones, David Salvador, saldrá desde la tercera fila de la parrilla.

En la European Kawasaki Z Cup, Gabriel Durán saldrá desde la pole position con David Vázquez y Óscar Ibáñez en la primera fila de la parrilla. El líder de la clasificación general, Abián Santana partirá cuarto desde la segunda fila de la parrilla de salida en su lucha por el título frente a sus principales rivales, el poleman Durán y Javier Valera que saldrá quinto.