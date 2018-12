Último test del año de MotoGp

Pin 6 Compartir

La temporada 2018 para la categoría de MotoGP, llegó ayer a su fin en el Circuito de Jerez Ángel Nieto donde los equipos de la categoría reina del mundial se habían desplazado para desarrollar dos jornadas de entrenamientos oficiales antes del inicio del parón invernal por reglamento hoy, 1 de diciembre. Una vez cumplida esta parada obligatoria en la que serán las fábricas las que tengan trabajo acumulado que realizar tras la gran cantidad de información extraída en estos dos días de test, los pilotos no volverán al trabajo hasta el mes de febrero, concretamente del 6 al 8 en los test oficiales programados en el circuito de Sepang.

Como en la primera jornada del Test Oficial MotoGP, la actividad en pista jerezana no comenzaba hasta pasadas las 11.00 horas cuando el sol ya había incrementado la temperatura del asfalto que estaba muy frio cuando el semáforo dio inicio a la sesión. De cualquier forma, han encontrado buenas condiciones climáticas, si bien, la temperatura ha sido en general algo más baja que en el día de ayer y esto se hizo notar en la pista que en las horas centrales no pasó de los 22-23º cuando en la jornada anterior llegó a alcanzar los algo más de 27 grados. A pesar de ello, la diferencia entre los registros de la primera y la segunda jornada ha sido exigua. Tan sólo milésimas separaron el mejor crono de Petrucci del marcado por el japonés Nakagami.

La sesión final ha tenido varios líderes a lo largo del día. Takaaki Nakagami, a la postre el más rápido de la sesión, Marc Márquez, Jack Miller, Andrea Dovizioso o Danilo Petrucci en algún momento, han comandado la tabla de tiempos, si bien, no era hasta casi el final de la jornada cuando ya la temperatura del asfalto había decrecido considerablemente, cuando las Honda sentenciaban el test. Primero lo hacía el español Marc Márquez que lograba romper la barrera del 1.38 para establecer un registro de 1.37.970 que le daba el liderato provisional hasta que este registro era batido minutos más tarde por el piloto del team LCR Honda, Takaaki Nakagami que lograba apurar aún más el crono para conseguir un tiempo de 1.37.945 que se convertiría en el más rápido del día y del test por sólo 23 milésimas con respecto al tiempo de Petrucci de ayer. Maverick Viñales, siempre en los puestos de arriba en estas dos jornadas, finalizaba tercero (1.38.066) trabajando en pruebas comparativas de motor con la Yamaha, set up y electrónica, mientras un metódico Jorge Lorenzo, de menos a más a lo largo de la sesión en pleno proceso de adaptación, lograba situarse en la cuarta plaza con un tiempo de 1.38.105. Aunque no ha hablado con la prensa, si ha trascendido que el mallorquín ha terminado muy satisfecho del test y sobre todo muy cómodo con la moto. Tras él, se situaba el piloto de Ducati Danilo Petrucci que paraba el crono en 1.38.109. Franco Morbidelli, encuadrado en el nuevo equipo Yamaha Petronas era sexto -1.38.118, seguido de Jack Miller (Ducati) con 1.38.207. Andrea Dovizioso (1.38.292), Francesco Bagnaia (1.38.333) y Alex Rins (1.38.522) completaban las diez mejores posiciones en este último día de test.