El equipo oficial Ducati MotoGp se presenta en Suiza

En la ciudad suiza de Neuchâtel se ha presentado el equipo Mission Winnow Ducati que participará en el Mundial de MotoGP 2019 con Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci. Todo está listo para afrontar una nueva temporada exigente y emocionante, con la primera de las 19 carreras programadas en Qatar el próximo 10 de marzo. Dentro de dos semanas, Dovizioso y Petrucci volverán a subirse a la Desmosedici GP19, que hoy se ha presentado con una nueva imagen, en el circuito de Sepang para los primeros test de pretemporada.

Claudio Domenicali, Administrador Delegado de Ducati Motor Holding, ha afirmado: “Las carreras forman parte del ADN de Ducati. Las soluciones y las competencias que se adquieren en la pista representan para nosotros una herencia muy ligada a la producción, y el proyecto de MotoGP es fundamental también para desarrollar productos de serie de alto rendimiento, emocionantes y seguros, para nuestros apasionados. Miramos con satisfacción los resultados logrados la temporada pasada en los circuitos, donde nuestra Desmosedici GP ha sido una de las motos más competitivas, pero no podemos conformarnos así que estamos decididos a dar otro paso adelante. Estoy convencido que las competencias y el espíritu que motivan al grupo de trabajo de Ducati representan nuestro valor añadido respecto a nuestros rivales. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los partners que nos quieren acompañar en este nuevo reto en MotoGP – entre ellos Audi Sport, que este año se convierte en nuestro patrocinador principal – y quiero desear toda la suerte del mundo a todo el equipo Mission Winnow Ducati para que tengamos un 2019 en el que seamos protagonistas”.

Luigi Dall’Igna, Director General de Ducati Corse, ha añadido: “El 2018 fue un año muy importante para nosotros en MotoGP, en el que fuimos capaces de crecer y mejorar notablemente, tanto desde el punto de vista técnico como deportivo, por cuarto año consecutivo. Fuimos muy competitivos incluso en trazados que históricamente eran complicados para nosotros y logramos más victorias y podios que en el 2017. Sin embargo, también nuestros rivales han mejorado así que nos tenemos que preparar y hacerlo todavía mejor, pensando nuevas ideas y evoluciones eficaces en todos los aspectos. Con Andrea y Danilo estamos convencidos de tener el equipo justo para optimizar los recursos en el desarrollo de la moto y la gestión general de los fines de semana de carreras. Nuestro objetivo tiene que ser ambicioso como siempre y no es otro que traer el título mundial de MotoGP de nuevo a Borgo Panigale”.

Andrea Dovizioso: “2018 fue una temporada muy positiva para mí. Empezamos con una victoria y aunque tuvimos algunos altibajos, las dificultades nos empujaron a buscar nuevos caminos y a partir de mitad de temporada hicimos un gran paso adelante. Estoy muy contento del trabajo del equipo, luchamos por la victoria en todas las carreras de la segunda parte de la temporada y creo que mejoraremos todavía más en los test para empezar el nuevo campeonato de la mejor manera posible. Las expectativas de la próxima temporada son altas, tengo un buen entendimiento con el equipo y la moto y todavía tenemos más experiencia. Estoy feliz de tener al lado del box a Danilo, nos conocemos bien y creo que podemos luchar en la pista pero también trabajar juntos en el desarrollo”.

Danilo Petrucci: “La temporada pasada fue muy importante para mí, la mejor de siempre a nivel de puntos. Me faltó ser el primer piloto independiente pero de todos modos cerré el 2018 de una manera positiva. Correr con los colores oficiales es un motivo de gran satisfacción para mí y no veo el momento de empezar: me encuentro muy bien con el nuevo equipo, donde el nivel técnico es realmente altísimo. Por mi parte sé en qué puedo todavía mejorar e incluso he cambiado mi forma de prepararme para llegar a la primera carrera en las mejores condiciones de mi vida. Estoy muy feliz de tener a Andrea al lado: aparte de que es un grandísimo piloto es una persona espléndida. Nos conocemos de hace mucho tiempo y también hemos empezado a entrenar juntos con el objetivo de hacer una gran temporada”.

El equipo Mission Winnow Ducati saldrá dentro de poco hacia Malasia donde, del 6 al 9 de febrero, se disputan los primeros test de pretemporada en el circuito de Sepang.

