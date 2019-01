WorldSBK: Primera jornada de test en Jerez

Pin 15 Compartir

El Circuito de Jerez Ángel Nieto retomaba hoy su actividad tras el parón de las últimas semanas por los trabajos de reasfaltado en pista que hoy estrenaban por primera vez los pilotos del Campeonato del Mundo de Superbike y Supersport en dos jornadas de entrenamientos programados con el objetivo de continuar con la preparación de la nueva temporada que arrancará el próximo mes de febrero.



Provec Racing

Esta primera sesión, la climatología no ha acompañado, con un día frío y gris que no ayudaba a conseguir la temperatura óptima en el asfalto, aunque la impresión general de todos de esta nueva capa de rodadura, especialmente de los españoles Alvaro Bautista, Jordi Torres y Ana Carrasco, es bastante buena, si bien, como es lógico, es aún una pista sin grip dado que no ha rodado nadie y por tanto, no tiene la goma en trazada ideal para proporcionar adherencia y rodar rápido, aunque todos esperan que mañana sea un día soleado, suba la temperatura y unido a la goma que ya han dejado hoy las motos, se pueda apretar a fondo el acelerador y bajar registros. A pesar de ello, tanto en la clase de Superbike como de Supersport, se ha rodado por debajo del récord oficial y ello es sintomático de que todo está en orden. En el primer caso, el mejor tiempo hoy al final de la sesión de 1.40.422 marcado por Lowes, está por debajo del récord oficial de pista para esta categoría establecido por Jonathan Rea en la cita jerezana del WorldSBK 2017 con 1.40.640. Por su parte, en Supersport, el italiano Federico Caricasulo, establecía un mejor registro de 1.42.847, también por debajo del récord oficial de pista en poder del propio Caricasulo desde 2017 cuando en carrera marcaba un registro de 1.43.922.

Este test es muy importante para los equipos ya que en apenas un mes arranca la temporada en Philip Island, en un año con cambios significativos en la categoría como la introducción de una tercera carrera durante el fin de semana en la clase de Superbikes, por lo que los trabajos en estos dos últimos test (Jerez-Portimao) son cruciales. En cuanto a pilotos, la nueva temporada se presenta muy interesante, con llegadas como la del español Alvaro Bautista, el británico Leon Haslam, el alemán Sandro Cortese, Markus Reiterberger u otros que han cambiado de moto, caso de Tom Sykes, ahora en BMW, el español Torres, enrolado en el team Pedercini con Kawasaki, Marco Melandri que pasa de Ducati a Yamaha, o Eugene Laverty que de Aprilia, se pone a los mandos de la nueva Ducati Panigale. En definitiva, de los 18 pilotos confirmados del campeonato, 16 se encuentran presentes estos días en Jerez. Por su parte, en Supersport, ocurre un tanto de lo mismo con casi la mitad de la inscripción oficial rodando estos días en la pista jerezana con la principal novedad de ver en acción a la piloto española Maria Herrera con la Yamaha del MSN Racing con la que hará el mundial de Supersport que simultaneará con el mundial de MotoE.

En cuanto a las incidencias de la jornada, estás han sido escasas contabilizándose tan sólo las caídas sin consecuencias de Chaz Davies y Leandro Mercado.

Alex Lowes, Yamaha, era el hombre más rápido de la jornada con un tiempo de 1.40.442, seguido del campeón del mundo Jonathan Rea que con 40 vueltas completadas paraba el crono en 1.40.450. Tercer mejor tiempo para su nuevo compañero de equipo, el británico Leon Haslam (1.40.877) con el turco Toprak Razgatlioglu en cuarto lugar con un crono de 1.41.001. Van der Mark, Melandri y Cortese, se situaban a continuación con Bradl (única MotoGP presente) en octavo lugar, seguido de los pilotos de Ducati Aruba, Chaz Davies y Alvaro Bautista por este orden con Jordi Torres décimo primero. En Supersport, mejor tiempo para Federico Caricasulo con 1.42.847, seguido de Raffaele De Rosa 1.43.730 y Randy Krumenacher (1.43.854).

Tiempos de la jornada

Fuente: Prensa Circuito de Jerez