Aarón Polanco llega a la Cuna tras formarse en ella en las categorías inferiores. David Salvador asciende a Moto3 tras quedar tercero en la ETC

Comunicado de Prensa .- La Cuna de Campeones tendrá dos grandes pilotos en Moto3 para el FIM CEV Repsol en la temporada 2019. Un piloto con muchos años de experiencia en la categoría como es Aarón Polanco compartirá categoría con David Salvador, que finalizó tercero en la ETC y que además participará en la prestigiosa Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2019



El piloto de Almussafes (Valencia), llega desde el Leopard Junior Team, donde la pasada temporada formó equipo con Manuel Pagliani. Aarón se lesionó en el primer evento de la temporada en Estoril y solo pudo realizar las últimas dos carreras de 2018. Ahora ya está totalmente recuperado y afronta esta temporada con mucha ilusión y ganas de conseguir buenos resultados “quiero estar delante en todas las carreras para poder luchar por el campeonato a final de temporada. Me siento muy a gusto con el equipo y estamos poniendo la moto a punto en los test que estamos realizando para empezar la temporada al máximo”.

David Salvador sumará su quinta temporada consecutiva en la estructura de la Cuna de Campeones. El piloto velillense, de tan solo 15 años, consiguió la beca de la Cuna en 2018 tras finalizar en tercera posición de la clasificación general de la European Talent Cup, categoría que disputa sus carrera en el FIM CEV Repsol y que sirve de antesala al mundial junior de Moto3. Gracias a este resultado Dorna le ha premiado con su inclusión en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, campeonato que otorga al primer clasificado una plaza en el mundial de Moto3 para la temporada siguiente. De este han salido ganadores pilotos como Jorge Martín y Joan Mir, que también se formaron durante años en la Cuna de Campeones justo antes de entrar en la Red Bull Rookies. El piloto madrileño ha indicado que “afronto esta temporada con muchas ganas. Estamos trabajando bien tanto físicamente como mentalmente con mi psicólogo Javi para estar al 100% encima de la moto y tengo ganas de llegar a la primera carrera para ver todo lo que podemos dar. Además compaginaré Moto3 con la Red Bull Rookies que es una experiencia nueva y los entrenamientos que estamos haciendo me sirven para llegar al test de Jerez con las pilas cargadas. Probar los circuitos mundialistas será algo espectacular y vivir el ambiente del mundial desde dentro es algo que me apetece mucho. Julián me ha ayudado mucho todos estos años, desde que entré en la Cuna con la 140, y año tras año me he ganado la beca para correr aquí y estoy muy agradecido a él”.

El equipo sigue comandado por Julián Miralles, director y fundador de la Cuna de Campeones hace 20 años. Julián siempre intenta ayudar a la máxima cantidad de pilotos desde las categorías más pequeñas hasta el mundial junior de Moto3, desde donde los pilotos dan el salto al mundial previo paso por el equipo de la Cuna. Los últimos han sido Filip Salac en 2019 y Jaume Masià en 2018, tras ser subcampeón del mundo junior de Moto3. Miralles ha indicado que “con la llegada de Polanco y el ascenso a Moto3 de Salvador contamos con un muy buen equipo. Nuestra meta es trabajar en todos los aspectos para que los pilotos estén en condiciones de llegar lo más arriba posible. Son dos pilotos de una calidad contrastada y con mucha hambre, lo que seguro que es positivo para nosotros”.

El FIM CEV Repsol dará comienzo en Estoril el fin de semana del 6 y 7 de abril. Hasta la fecha un total de 40 pilotos se han inscrito al mundial junior de Moto3 si bien solo 38 pilotos formarán las parrillas de cada carrera, ya que se ha reducido el número en 6 pilotos. La Cuna de Campeones ha agradecido a la organización que haya tomado esta medida ya que la seguridad es muy importante sobre todo cuando se trata de un deporte como el motociclismo.