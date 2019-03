David Asencio repasa lo sucedido durante la segunda ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes en Tailandia

Y ahora, ¿cuál es el problema?

Cuando el año pasado Rea dominaba con mano de hierro el Mundial de Superbikes, todos, yo me incluyo, decíamos que era tan aburrido que a veces las carreras tenían poco que contar. El dominio del piloto de Kawasaki era tal, que las preguntas alrededor de él y su superioridad sobre el resto eran constantes, haciendo quinielas sobre si sería competitivo sobre una MotoGP. Personalmente no me gustan esas comparaciones hechas “sobre el aire” y siguen sin gustarme; esas conjeturas no llevan más que a argumentos que, a veces, son tan rematadamente retorcidos que generan comentarios sobre pilotos que se tiñen de un tono que no me gusta nada.

Las circunstancias de cada campeonato son las que son, no podremos saber nunca qué habría hecho Nieto en 500 cc. ni qué haría Rossi sobre una R1. Son situaciones que ni se han dado, ni se van a dar, luego entonces, ¿para qué mover el asunto? Ah, bueno, sí, los clicks en twitter con encabezados sensacionalistas… aunque después pago una mierda a los que escriben en mi portal… ¡ole, ole, arsa gitana!

El caso es que tenemos “chica nueva en la oficina”, se llama V4 y va “que te cagas” en manos de Álvaro Bautista. Es sorprendente que Davies, Rinaldi y Laverty no le dan con el punto, aunque el primero parecía que en la última carrera del fin de semana sí que empezaba a ser competitivo, hasta que la moto rompió, claro. El caso es que el piloto español se ha adaptado a una moto que parece conocer desde hace mucho tiempo y es que probablemente es así. Ducati ha puesto toda la carne en el asador, ha hecho una Panigale muy, muy bestia y la información que posee la marca italiana con el trabajo que desarrolla en MotoGP, ahora es mucho más fácil de aplicar en otras motos y esta Panigale puede ser un ejemplo de ello. Antes, al montar un motor V2, el desarrollo era específico, por configuración difícilmente podía compartir nada con otra moto que no fuese ella misma. Pero ahora la historia es diferente, la estructura es la misma, así que es más fácil extrapolar ideas.

Por otro lado tenemos a Álvaro, que en su etapa de MotoGP, con sus tachones, ha hecho buenos resultados con la Ducati. Bueno, con la Ducati y con cualquier moto que haya pilotado. Suzuki, Aprilia, Honda… con todas ellas ha hecho buenos resultados. Tan buena es su capacidad para terminar sacando un buen resultado de la moto que lleva, que el año pasado metió el miedo en el cuerpo a unos cuantos y puso en jaque decisiones de otros tantos, incluso algún piloto temió por su asiento al ver los resultados del toledano. Esa experiencia llevando una MotoGP, llevando Ducati, ahora la está llevando al Mundial de Superbikes con una moto en la que, quizás, encuentra semejanzas que le han hecho más fácil la adaptación al nuevo campeonato. Hay que sumar que el tener que usar neumáticos de un fabricante distinto no está siendo un gran problema para él, al menos de momento, consiguiendo incluso adaptarse bastante rápido a los neumáticos de clasificación.

En resumidas cuentas, que Álvaro es un piloto con muchísimo talento y ha encontrado una moto con la que se encuentra de maravilla, no había más que verlo llegar a las curvas frenando con la moto deslizando de ambas ruedas; la tiene por la mano.

En cualquier caso, Rea no va lento, ni mucho menos. Si lo pensamos bien y hacemos el ejercicio mental de “eliminar” a Álvaro de la carrera, el resultado sería igual que el año pasado, es decir, Rea ganaría destacado, muy destacado, por delante de las Yamaha (veo a Melandri y Cortese muy cerquita de Lowes y Van der Mark) y con su compañero de equipo peleando por el pódium, aunque este año no sea Sykes (espero mucho de Leon Haslam). El resto de Ducatis están desaparecidas, la de Laverty más que las otras… bueno, está desintegrada, ya sabéis por qué. Honda sigue esperando un milagro, aunque quizás el milagro vendría si se implicara de verdad en el Campeonato, porque en el BSB sí que se muestran rápidas… ¡anda, el BSB, donde está Forés, el mejor privado del pasado año! Se echa de menos a Xavi y me cuesta ver esa V4 del Barni en manos de Rinaldi, lo reconozco, merecía mejor trato.

Así pues, las cosas no han cambiado tanto, lo único nuevo en el Campeonato es Álvaro y su V4 y han resultado letales hasta el momento. ¿Qué sería bueno que hubiese más igualdad? Claro, nosotros nos divertiríamos más y el Campeonato sería más interesante, pero seguro que Álvaro no está muy de acuerdo con esto… Antes dominaba Rea y ahora lo hace Álvaro. Ducati ha hecho lo que otras veces ya se ha hecho, aplicar el reglamento y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿Que tienen que ser motos de serie? Muy bien, hago una moto de serie que, si le pones todas las chucherías, se te va a más de 51.000 € y listo. Pero ojo, que le pregunten a BMW cuánto vale su nueva HP4… Reglamento, para mí esa es la palabra del que quiera entender. Hacer un reglamento para motos derivadas de serie, con configuraciones dispares y pretender que haya mucha igualdad, es realmente complicado, pero para eso cuentan con personal altamente cualificado en Dorna, que es quien organiza el cotarro, ¿no? No sé, quizás veamos limitaciones en las rpm en las próximas carreras (se revisan cada 3) o lo mismo la llegada a los circuitos europeos, más revirados, suponen una ocasión para el resto de motos a fin de estar más cerca. No lo sé, pero lo cierto es que Álvaro y su Ducati están imparables.

En la copa Yamaha las carreras siguen siendo igual de entretenidas. La verdad es que es una suerte poder ver cómo Cluzel, Caricasulo, Krummenacher, Viñales y compañía, se dan de lo lindo durante todas las vueltas. Añadamos que Viñales y Barberá están ahí, con María Herrera puntuando en esta prueba tailandesa (¡bravo por ella!), pero se echa de menos a Mahias, a las Kawa, a MV, que no termina de despuntar con De Rosa. A pesar de todo, Supersport es una alegría, una categoría con la que me sigo divirtiendo.

Y ahora viene Aragón, Motorland. Va a ser un fin de semana entretenido, muy entretenido, pero no os podéis hacer ni una ligera idea… Estad atentos a PcMoto.net