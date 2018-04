RFME CEV Albacete: Declaraciones de los protagonistas

Ayer se celebró en el Circuito de Albacete la primera prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad, cuya crónica puedes leer aquí.

Recopilamos las declaraciones de los protagonistas de las diferentes carreras.

Superstock 600

Prensa Javier Orellana / DmasR

Javier Orellana,1: “Estoy muy contento con el fin de semana, a pesar de que llegamos aquí con un poco de incertidumbre por todo lo que pasó el año pasado. He ido conociendo la Yamaha y los Michelin cada vez más y al final esto se reflejó en la clasificación del sábado terminando segundo. Aunque no conseguimos la pole sabíamos que teníamos un punto más en el ritmo para la carrera.

En la carrera el plan era ponernos primeros y darlo todo desde el principio. Y así ha sido, en la segunda vuelta me he colocado primero y he tirado todo lo que he podido. He ido controlando la distancia con mis rivales y al final hemos conseguido la victoria.

Esta victoria ha sido muy emocionante porque el año pasado salí lesionado de aquí y ahora salgo con la victoria. Espero que en Barcelona pueda luchar por la victoria y seguir líder del campeonato”.

David Sanchis, 3: “Hemos tenido muchos pequeños problemas durante todo el fin de semana, pero hemos podido solucionarlo y acabar en el podio. Hemos hecho un muy buen trabajo, y se ha notado en el ritmo de carrera que he tenido. La pena ha sido la salida, ya que me he quedado muy retrasado y he perdido al grupo de cabeza. Estoy muy contento con el equipo, tenemos un muy buen ambiente y eso se nota a la hora de estar encima de la moto”

Miquel Pons, 5: “Ha sido una pena que en la primera vuelta me he tocado con otro piloto, me he salido fuera de la pista y cuando he vuelto a la carrera estaba casi último. He pensado que no estaba todo perdido y me he centrado en pilotar como yo podáa hacerlo, con el ritmo de la cabeza de carrera y he logrado llegar a la 5a posición. A pesar de todo estoy muy contento porque la moto y el equipo ha funcionado perfectamente y hemos podido comprobar que si no sucede nada raro, podemos optar por la victoria. ¡Estoy deseando que llegue Montmeló.”

Thomas Sigvarsten,8: “En la carrera no me he encontrado tan cómodo como en los entrenos, el neumático trasero se ha degradado demasiado pronto por la falta de temperatura en la pista, y he estado a punto de caerme varias veces. He pensado que era mejor intentar terminar la carrera. La 8a posicion no esta mal pero estoy seguro que en Montmeló podré superar este resultado porque tengo buen ritmo.!”

Loic Arbel,9 “En las primeras tandas de libres estaba cómodo, aunque me costó seguir llevando el ritmo tras una caída el viernes, intentando mejorar los tiempos. Este pequeño retraso me ha acompañado los días siguientes, incluso en carrera, donde creo que tenía posibilidades para estar dentro de los 6 primeros, pero el salir desde el 11º lugar no me lo ha permitido. Ahora solo queda reflexionar, pulir ciertos aspectos y pensar en la próxima carrera para hacer un gran papel. Agradezco la enorme labor realizada por todo el equipo, tanto técnicos como mecánicos y telemétricos”.

Pedro Castaño, 15:”Ha sido una carrera dura porque hemos tenido un problema técnico. Aun así, me quedo con la buena salida que hemos hecho y con una gran primera vuelta donde hemos conseguido ponernos cuartos. Estoy satisfecho del buen ritmo que hemos tenido durante la carrera después de entrar en boxes. Agradecer al equipo el gran trabajo que ha realizado este fin de semana, a los patrocinadores y a mi familia y amigos por su apoyo incondicional. Ahora toca esperar a Montmeló donde estoy seguro que haremos un buen papel.”

Andotrans Team Torrentó

Hunter Su, 17: “Esta ha sido mi primera experiencia en el CEV y en la categoría Stock600. Estoy en uno de los mejores equipos, y quiero darles las gracias por la paciencia que están teniendo conmigo. Lo llevamos paso a paso y vamos trabajando en el tiempo de cada vuelta para poder mejorar.

Sobre esta carrera, soy consciente de que no hice un buen inicio de carrera, pero pude recuperar mi posición y seguir adelante desde allí. Un buen fin de semana para saber dónde estoy y dónde estaré. Realmente creo que puedo mejorar mucho de cara al final de la temporada. ¡Gracias a todos por el apoyo! ¡Nos vemos en el circuito de Cataluña”

Borja Quero, DNS: “Tras conseguir la pole me sentía con buenas sensaciones encima de la moto y los neumáticos se mantenían en buen estado. Tenía un gran ritmo y me veía con margen para vencer, pero la caída ha truncado mis planes. Esto me hacer tener aún más ganas de seguir progresando. Además, tenemos una moto increíble, perfecta en todos los aspectos. Estoy muy motivado para continuar subiendo el nivel en las próximas carreras”

Superstock 1000

Carmelo Morales, 1: “Estoy muy contento, ya que normalmente en la primera carrera del año nos ponemos todos muy nerviosos y es bastante difícil de gestionar. Además salíamos desde la segunda línea y no he salido bien. Por suerte teníamos un muy buen ritmo y poco a poco hemos remontado. Empezar ganando siempre es positivo y más en una carrera tan bonita como esta. Quiero agradecer al equipo y a Dunlop todo el trabajo realizado, y espero que sigamos en esta línea todo el año”

Team Stratos

David Checa,3: “Para ser la primera carrera ha ido todo muy bien. He salido bien, aunque luego me ha costado mucho adelantar a los pilotos del grupo de delante cuando he visto que Carmelo se escapaba después de haberse escapado también Medina. He visto que era imposible adelantar más y me he quedado esperando para conseguir la tercera plaza. Al final me la he jugado con Pinsach, lo he pasado, me he escapado y he acabado tercero, así que estoy muy contento. Ahora con el equipo seguiremos trabajando, porque no hemos tenido mucho tiempo de hacerlo, por lo que todavía hace que el podio sepa mejor. Espero que en las próximas carreras podamose seguir luchando por el podio y por ganar carreras.”

Mike Jones, 7: “En general, estoy muy contento con el rendimiento de este fin de semana. He aprendido mucho y creo que hemos creado una buena base para mejorar. El equipo es fantástico y sé que juntos conseguiremos buenos resultados. Ahora toca segir trabajando al 100%”

Marc Miralles, 8 :”Me voy de Albacete con un sabor agridulce. Por un lado, estoy contento porque los tiempos nos han salido, pero por otro, siento que no hayamos podido tener un buen ritmo de carrera para estar en las posiciones que queríamos”

Niko Makkinen, 17: “Lo cierto es que hoy me he encontrado mucho tráfico en la carrera y he tenido que ir adelantando puestos para pasar a los pilotos más lentos que han salido delante mía. Se ha notado que hemos trabajado de cara a carrera en la puesta a punto de la moto y hoy hemos recogido los frutos acabando en tercera posición. Eso sí, para la póxima carrera quiero conseguir la victoria. Una vez más, quiero agradecer al equipo su trabajo y a los sponsors su confianza en nuestro proyecto.”

Julián Miralles, 15: “No estoy del todo contento, ya que sabía que tenía mejor ritmo del que he mostrado hoy. Me tengo que seguir adaptando a la moto, ya que todavía me cuesta llevarla a su límite. No he salido bien, y me ha tocado remontar toda la carrera. Aún así, me he divertido mucho en la última parte de la carrera y estoy muy contento con el podio”

Supersport 300

Ferrán Hernández, 1:”Increible fin de semana, ganado en Supersport300 y en la Ninja Spirit Trophy. Estoy muy contento, somo s líderes del Campeonato de España. ¡Muchas gracias a PL Racing por confiar en mí y a Kawasaki España por esta moto!”

Unai Orradre,2: “Ha sido una carrera muy complicada porque he estado luchando con unos rivales muy competitivos. El principio ha sido complicado, porque me he colado en la curva uno y he perdido tiempo con el grupo de cabeza que he tenido que ir recuperando poco a poco hasta llegar a ellos. Cuando los he alcanzado he podido ir adelantando a todos salvo al primer clasificado y la verdad es que ha sido una carrera muy luchada.”

Iker Vera, 28: “Hemos acabado ya el fin de semana, no estoy contento porque no me ha ido nada bien, pero esta carrera era para aprender y ya tengo la mente puesta en la prueba de Montmeló. Tengo algo más de un mes para prepararlo todo bien tanto físicamente como mentalmente, trabajar en la moto y lo cierto es que ya tengo muchas ganas de que llegue la carrera.”

Eduard Melgar, DNF: “A pesar de la caída, estoy contento por el esfuerzo que ha hecho todo el equipo durante el fin de semana. Para Montmeló estoy seguro de que volveremos a estar en la cabeza de carrera y subiremos al podium”

Moto4

Eric Fernández, DNS, 10: “Lástima que el sábado no pude hacer la carrera. Pero, a pesar de ello, estoy contento con el fin de semana. Eso sí, espero poder mejorar el resultado para la carrera de Montmeló.”