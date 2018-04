La variante indy de Brands Hatch acogió durante el fin de semana las carreras correspondientes a la segunda ronda del British Superbike.

Con la ausencia de Dan Linfoot, lesionado durante los entrenamientos libres del viernes, el líder del campeonato, el joven Bradley Ray, obtuvo el sábado la pole position.

Ya en domingo, se celebraron las dos carreras. La primera fue un intenso mano a mano entre Bradley Ray, quien tiró desde el principio, y Shane Byrne, el único que pudo seguir el ritmo del piloto de Suzuki, que con su vuelta rápida, logró de nuevo la pole para la segunda manga.

Byrne aguantaba a rueda de su rival, mostrando guardarse algo para las vueltas finales, pues en determinados momentos rodaba en paralelo para mostrarle rueda.

A falta de dos vueltas, un pequeño error de Ray fue suficiente para ser rebasado por Byrne, y de este modo el pentacampeón lograba su victoria número 85 en el certamen británico.

El pódium lo completó la Honda de Jason O’Halloran, que venció el duelo particular frente a Leon Haslam y Christian Iddon.

La segunda manga comenzó de nuevo con Bradley Ray dando un tirón, pero apareció la lluvia y la carrera fue detenida.

En la reanudación, el papel de Ray fue asumido por su compañero Richard Cooper, que arriesgó tanto en búsca de la victoria, que se fue al suelo en la octava vuelta.

La lucha final la protagonizaron Leon Haslam y Glenn Irwin, quienes no se cortaron un pelo bajo la intensa lluvia.

El triunfo final fue para Leon Haslam, con Irwin y Michael Laverty en el pódium. Shane Byrne fue cuarto, por delante de Josh Brookes, mientras el líder Ray finalizaba séptimo.

La clasificación general la continua encabezando Bradley Ray, con diez puntos de ventaja sobre Byrne y catorce respecto a Haslam.

En la categoría Motostar participa desde esta ronda el español Víctor Rodríguez, por segundo año consecutivo, en la subcategoría Moto3 Standard.

El piloto, que compaginará el BSB con la European Talent Cup, no pudo tener mejor estreno, pues se llevó la victoria en las dos carreras.

🇪🇸🥇DOBLETE🥇Carrera súper dura y con gran lucha hasta el final.Muchas gracias a todos

🇬🇧🥇DOUBLE🥇Very hard race with a great fight.

Thanks for the great📸 @burnoutmediauk

— Víctor Rodríguez Núñez (@victor_rdr_19) April 15, 2018