WorldSBK Motorland Aragón: A Cámara Lenta

Y todo sucedió sin miedo.

El WSBK llegaba a Aragón tras la tremenda polémica generada en MotoGP. Esto ha hecho que poco se hable de Superbikes en los días previos a la celebración del GP, pero qué se le va a hacer, los asuntos extradeportivos interesan más a los grandes medios que los méramente deportivos. Y es que lo otro vende, el “si tú me dices, yo te digo” o el “y tú más” son argumentos que a un gran sector del público le va, sobre todo al que el motociclismo se la repanpinfla, pero claro, también son audiencia potencial y eso son euros para el saco.

Motorland, un circuito estupendo y donde Chaz Davies había sido el dominador en los últimos años, acogía a un campeonato falto de promoción, falto de camorreo, chismorreos y juramentos de venganza. Se iban a celebrar carreras de motos, nada más y nada menos. Nuestro buen amigo Josonen decía algo así como “si queréis que vuestros hijos se aficionen a las carreras, traedlos a ver las Superbikes”. Es buen momento para eso, porque vaya carreras se han visto en Alcañiz. Lo de Superbikes ha sido tremendo, con cantidad de luchas, en cabeza y en mitad de grupo y donde nuestros tres pilotos han sido protagonistas. Forés no ha podido ser más valiente, dando ese paso adelante que el año pasado echábamos en falta y que este año ha dado y para quedarse. Ojo con él, pues si bien cayó en la segunda manga, lo hizo liderando y poniendo contra las cuerdas a los dos oficiales de Ducati. Que Xavi iba al límite es evidente, pero es que para ganar en este campeonato hay que ir así, como va Rea, del que ya comentamos hace algunas semanas que este año está apretando porque no lo tiene tan fácil.

Rea y Davies resultaron los ganadores, pero la ronda aragonesa ha servido para ver que son cuatro, para nuestro regocijo, los que están para ganar y entre ellos está Xavi Forés. Esto, amigos, es noticia y no otros asuntos. Esto es motociclismo, ver cómo después de una caída la primera reacción de dos pilotos es ir a ver cómo está el tercero, ver cómo hablan entre ellos y se intercambian información, ver cómo intentan ser los más rápidos en pista pero sin trapos sucios. Matrícula de honor para todos los chicos del WSBK, de todas las categorías, porque han dado toda una lección, han hecho MOTOCICLISMO.

Torres y Ramos también han tenido un gran fin de semana, porque los objetivos de cada uno son los que son y lo están consiguiendo. Torres sigue haciendo grandes cosas con la MV en entrenos y como él mismo reconoce, ahora toca el turno de trabajar en la carrera con una moto que muestra potencial. Ramos está teniendo unos resultados cojonudos, teniendo en cuenta que los rivales son más y mejores que el año pasado, pero sigue ahí, sacando lo que su moto, probablemente, no tiene.

Quiero, además, acordarme de Sykes. No sé qué le pasa al bravo piloto británico, que poco a poco se va difuminando en un campeonato en el que llegó a reinar. El foco en Kawasaki está tan fijado en Rea que parece que Sykes ni está ni importa y no debemos olvidar que es todo un Campeón del Mundo. A medida que la carrera avanza, desaparece. Esa es la dinámica que sigue habitualmente. No sé qué puede estar ocurriendo con él, con la moto y con el equipo. Pero es evidente que, de seguir así, tendrá problemas de cara al próximo año. Espero y confío en que vuelva a estar delante, su pilotaje sería un plus al espectáculo que nos están ofreciendo este año en la categoría reina del WSBK.

En Supersport ocurre igual, vaya carrera hemos visto, con caída de Krummenacher que se ha marcado una remontada importante (Yamaha) y Cortese (Yamaha), Caricasulo (Yamaha), Cluzel (Yamaha) y Mahias (Yamaha) disputándose la victoria. Stapelford, que va con Triumph y ha conseguido un buen resultado (sexto), comentaba el sábado que estaba satisfecho con la clasificación que había conseguido en la “copa Yamaha” y es que la marca japonesa está barriendo a sus rivales. Honda… está desaparecida y flaco favor está haciendo a pilotos como Kyle Smith o Tuuli, que por valía podrían aportar mucho más a las carreras pero tienen la moto que tienen. Kawasaki ha salvado un poco los muebles con Morais, sustituto de Sofuoglu al que se echa mucho de menos y Triumph está representado por el mencionado Stapelford en los puestos que conforman el Top Ten, pero no está al nivel de las Yamaha.

Si el campeonato estaba ofreciendo buen espectáculo con estas dos categorías, el inicio del WSSP300 ha sido el remate. Carrerón el que nos han ofrecido los chicos de la categoría pequeña, con pole de Mika Pérez, que finalmente ha sido tercero y con la presencia de pilotos que ya fueron destacados el año pasado como Deroue o Ana Carrasco. Sorprendente aparición de KTM con victoria incluida. La llegada de la marca austriaca no ha podido ser más fulgurante de la mano de otro debutante, Meuffels, que ha conseguido encabezar un grupo de 8 pilotos entre los que ha habido una diferencia de 8 décimas… sí, lo que leéis, 8 décimas del primero al octavo. Los que hayáis podido ver la carrera… Espera, espera… ¿habéis podido? Resulta que en Teledeporte siguen con la misma dinámica del año pasado, retransmiten Superbikes y Supersport, con suerte, por la tele, porque si no te mandan a la web, donde te puedes marear un buen rato hasta que encuentras la emisión en streaming del canal… El caso es que WSSP300 pasa totalmente desapercibido para ellos, es más, ni una sola mención a la pole de Mika Pérez, como si fuese fácil. Le dedican tiempo a Nacho Calero, que me parece muy bien, pero desafortunadamente los resultados no están siendo espectaculares, mientras que en 300 tenemos pilotos que no solo están arriba sino que son claros candidatos a ganar el título. Es una vergüenza, roza lo esperpéntico.

Después, cuando Ana o María ganen una carrera, que no lo descarto en absoluto y más viendo la carrera que ha hecho la primera, saldrán dando codazos al resto acaparando la noticia y situándose como el máximo referente informativo y como el medio que más y mejor apoya al motociclismo… ¡Ja, ja, ja! ¿no os suena a lo primero, al inicio de este texto? Yo sí he visto la carrera, las he visto todas, haciendo encaje de bolillos desde PcMoto, pero las hemos visto y os puedo asegurar que de todas, la carrera del WSSP300 ha sido la más emocionante, divertida y frenética y encima, en el grupo de cabeza, teníamos a dos de los nuestros, pero eso parece no interesar a los señores que deciden en Teledeporte lo que se emite y lo que no. Después vendrán diciendo que hay otros deportes, bla, bla, bla… pero cuando hay camorra, cuando hay bronca, cuando el nivel se lleva a lo barriobajero, ahí sí se le dedican minutos, los que hagan falta.

Si hablamos de Stock la situación comentada es aún mayor y eso que la carrera fue muy divertida. Reiterberger, después de su año de “cura” en el IDM, vuelve al WSBK en la cagegoría de Stock. Con la pole en su poder, tuvo a Max Scheib como principal oponente, pero un error de este lo dejó solo para conseguir la victoria. Pero no penséis que fue así de simple, porque la lucha entre ellos y los dos perseguidores, Tamburini y Sandi, duró toda la carrera, salvo las dos últimas vueltas.

Motociclismo. Es lo que nos gusta, es lo que queremos, es lo que disfrutamos y practicamos. Si lees esto, apostaría a que estás conmigo, a que has visto las carreras, a que no has sentido miedo y has disfrutado muchísimo, sin malos rollos, sin injerencias, sin estridencias, sin nada de lo que sobra. Solo Motociclismo y de muchos kilates