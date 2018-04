Román Ramos disputó el pasado fin de semana las carreras correspondientes a la segunda ronda del Campeonato del Mundo de Superbike en el circuito de MotorLand Aragón.

Los entrenamientos no fueron todo lo bien que esperaba, logrando la penúltima posición en la parrilla de salida.

Sin embargo en carrera cambio todo. En la primera manga realizó una remontada espectacular y estuvo en la pelea por la novena posición hasta las vueltas finales cuando solo fue superado por Toprak Razgatlioglu.

En la segunda realizó otra gran remontada pues en la salida sufrió un caballito que le hizo perder contacto con el grupo de cabeza.

De nuevo fue recuperando posiciones para lograr la undécima posición, logrando sin duda un buen fajo de puntos para casillero del cántabro, y lo que es mejor, ganar confianza para las próximas carreras.

Román Ramos: “En la primera carrera me he divertido mucho, con la moto me he sentido bien y he conseguido pilotar y frenar mejor que en las dos primeras carreras. La lucha con Baz, Razgatlioglu y Gagne fue muy buena y correcta, una gran carrera. maravillosa. Creo que hemos tomado el camino correcto. En la segunda no he podido arrancar bien, la moto se ha levantado y he tenido que sacar el gas, así que en la primera vuelta ya había perdido varios segundos respecto al grupo delantero. Luego perdí tiempo tratando de adelantar a Jacobsen, su Honda es muy rápida en la recta, así que cuando llegué a Gagne, la novena y décima se habían alejado demasiado. Estoy contento con estos resultados, sobre todo por el feeling conseguido con la moto, creo que es un punto de inflexión importante y me da confianza para el resto del Campeonato.”