ParkinGO Superbike Team

Mika Pérez y Ana Carrasco han sido protagonistas en la intensa lucha por la victoria en la carrera inaugural del Campeonato del Mundo de Supersport 300 celebrada este mediodía en Motorland Aragón.

El valenciano subió al pódium como tercer clasificado, con lo que comienza en el cajón su asalto al título de Campeón del Mundo.

Por su parte, Ana Carrasco se mantuvo en las primeras posiciones hasta que un toque con otro piloto levantó la maneta de su Ninja 400, finalizando sexta.

Mika Pérez: “Ha sido una carrera muy dificil, con muchos pilotos luchando en cada vuelta, en cada curva. El pódium es importante, hay que sumar puntos en cada carrera. Estoy muy contento, y quiero dedicar este pódium a mi mecánico, que ha tenido una hija el viernes.”

Ana Carrasco: “Estoy muy contenta con el fin de semana. Durante la carrera me encontraba muy bien y con un ritmo fuerte, he podido estar en el grupo de cabeza durante toda la carrera y liderar durante varias vueltas. Al final he tenido un toque con otro piloto y se me ha levantado la maneta del embrague y eso me ha hecho perder varias posiciones. Aún así las sensaciones son muy positivas, quiero dar las gracias a todo mi equipo por darme una moto muy competitiva durante todo el fin de semana, a Kawasaki por todo el trabajo y a todos los patrocinadores. Ahora toca preparar la próxima carrera en Assen la semana que viene”.

DS Junior Team