Con más dificultades de las previstas inicialmente, una caída y un incidente con Maverick Viñales que ha hecho trabajar a Dirección de Carrera, Marc Márquez ha logrado su sexta pole consecutiva en el Circuito de Austin, sede del Gran Premio de las Américas de MotoGp.

Precisamente debido a ese incidente con Maverick Viñales (a quién ha estorbado en una curva durante la QP2), Dirección de Carrera ha abierto una investigación, que ha decidido sancionar al #93 con tres posiciones en la parrilla de salida, por lo que mañana saldrá finalmente desde la cuarta posición, aunque conservará la pole position a efectos estadísticos.

⚠️ BREAKING NEWS#MotoGP FIM Stewards: @marcmarquez93 has been given a three place grid penalty for slow riding on the racing line and disturbing another rider

He will start from 4th on the grid for tomorrow's #AmericasGP pic.twitter.com/QzwoT7EagN

