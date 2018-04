Los Demonios – WorldSBK Assen: A Cámara Lenta

Los demonios

Habitualmente usamos este término con el matiz negativo que le confirió la religión en un momento de la historia, pero no me referiré a él en lo sucesivo del texto con esa acepción, sino con otro carácter; dependerá del asunto, del momento.

Provec Racing

Demonios los que le entraron a Sykes este fin de semana por el cuerpo. Rápido en entrenamientos, el piloto británico sabía, intuía que este fin de semana iba a ser distinto. Algo le decía que podía volver a mostrarse competitivo, como él es, pero una vez sí y otra también, por las cosas de la vida, nunca podía poner en pista la velocidad que, sin duda, tiene como piloto. Pero esta vez fue demonio; los gestos de lamentación en la Superpole eran evidentes, se sabía rápido. Las imágenes yendo al box de Rinaldi a “pedir un autógrafo” dejaban ver que está nervioso. Sykes suele ser bastante prudente, al menos lo ha demostrado durante mucho tiempo, teniendo a su principal rival justo al lado y no dando noticias sensacionalistas y guardando rigurosamente el respeto que su compañero se ganaba en pista. Pero esta vez explotó y las quejas ante Rinaldi eran muy evidentes. Tantos fueron los demonios en su cabeza, que el domingo los desató a todos y al mismo tiempo. La manera de dominar la carrera, de principio a fin, fue aplastante; recordaba al Sykes de hace años, sólido, rápido, sin fisuras. Quizás haya encontrado algo que le ha permitido tal exorcismo, no lo sé, pero lo sitúo como la gran noticia del fin de semana: Sykes ha vuelto a ganar.

Echábamos en falta al holandés. En MotoRaceNation hemos hablado de él y de lo mucho que nos gustaba en Supersport y el sorprendente rendimiento que sacaba a la CBR de Ten Kate y este fin de semana por fin ha mostrado la consistencia necesaria como para mostrarse endiablado, con esa furia que sabe poner en pista, situando su casco naranja de nuevo en el pódium. Sus luchas con Rea han sido tremendamente divertidas y nosotros estamos de enhorabuena, porque un piloto como él, motivado y con la moto en su sitio nos reportará grandes carreras.

Quizás él mismo esperaba mejores resultados, pero lo que es evidente es que este año pinta diferente para el bueno de Xavi. De momento está siendo el piloto Ducati más consistente, en un equipo privado y con la sombra del admirado, para Marc Martín, Michael Rinaldi, al que ponía por los cielos en los comentarios que hacía por televisión. Xavi es un grandísimo piloto, como lo son Jordi y Román. Los tres se han visto en el nacional y los tres han demostrado en distintos momentos que pueden ganar a cualquiera. Rinaldi es “la pera” para la emisión de Teledeporte; muy bien, pero quizás no estarían tan sorprendidos si viesen, de vez en cuando, las carreras de Stock. Volveré sobre este asunto al final, porque me llevan los demonios.

Evan Bros Racing

Esos mismos demonios llevaron a Randy, Suizo, que no alemán, a hacer una carrera extraordinaria. Salió último de parrilla, una remontada espectacular y acabó segundo, tras Jules Cluzel que consigue una victoria que lo mete de lleno en la pelea por el mundial. Y es que este mundial pinta muy diferente; la ausencia de Kenan, la administración cual contable que hace Mahias de las carreras, Caricasulo poniendo el punto de locura, Cortese volviendo a sentirse piloto, MV y de Rosa aportando la nota de color con un magnífico tercer puesto en Holanda (ojalá y la rotura sea cosa del pasado) y Stapelford que puede dar un susto cuando menos lo esperemos. Es una categoría preciosa, que genera carreras muy entretenidas y a la que Teledeporte ha cambiado por un documental llamado “Mujer y deporte: el surf es cosa de chicas”; tal cual.

Kenan pretende tomar una decisión para Imola. Una herida abierta que probablemente deba ser operada será uno de los elementos que maneje para tomar la decisión. Si será una retirada, parcial o total, no lo sabemos, pero lo que está claro es que en Pirelli deben estar “contentos”. A saber las movidas que se deben estar creando alrededor y de las que no nos enteramos, porque no olvidemos que Kenan es uno de los mayores activos de este campeonato, más aún sabiendo de dónde viene y su repercusión en la zona. Sea como fuere, la historia de Kenan se está truncando y él no ha sido el causante: muy triste.

ParkinGo Superbike Team

Los demonios nos llevan a algunos e emplear nuestro tiempo y energías en intentar seguir muy de cerca el WSSP300. ¡Vaya pasada de categoría! Con Mika Pérez con la segunda pole consecutiva y 13 pilotos detrás metidos en un puño. Las KTM se están mostrando más competitivas de lo que se esperaba en un principio, Yamaha parece que empieza a sacar cabeza, a la espera de nuevas modificaciones en el reglamento y las Kawa son legión, pero para mi gusto, Mika, a pesar de la caída, es el piloto a batir. De hecho, viendo la carrera, que pese a Teledeporte he podido ver, tenía un planteamiento de carrera, que intentó llevar a cabo, pero por cosas que pasan en las carreras no pudo ser y sucedió algo que sucede en este mundo y es que cuando vas rápido el riesgo aumenta y puedes caer y para ganar hay que ser el más rápido, luego el riesgo aumenta. Mika atacó en el momento preciso pero tuvo mala suerte. Ojo a él. Toda la movida en cabeza favoreció sobremanera a Ana Carrasco, que acabó cuarta; se consolida en la general. Otro damnificado de la categoría fue Dani Valle, representante de Yamaha y que apuntaba a pódium, pero no pudo ser. Es un infierno de categoría, tremendamente competida, emocionante y que merece de nuestra atención, pese a Teledeporte.

Vaya gestión están haciendo del campeonato. No sé si los derechos de retransmisión se pagan con dinero público, imagino que sí y si es así, preferiría que lo dedicaran a plantar árboles, porque pagar para tener los derechos de emisión y después dar el trato que dan a todo un Campeonato del Mundo… Como ya he comentado antes, mientras se disputaba Supersport emitían un documental que ya he mencionado, pero es que lo mismo sucedió con las carreras de Superbikes. El sábado no la emitieron en directo y el domingo, mientras la veía por internet, puse un momento la tele para ver qué era lo que emitían en su lugar: un partido de balonmano femenino, creo que de la copa de la reina. No sé qué ni quien marca los criterios de emisión, pero se están cubriendo de gloria. Dorna quería potenciar el campeonato