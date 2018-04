A callar: los mappings del Gran Premio de las Américas

Se esperaba mucho ruido pero nos mandaron...

...o la calma tras la tempestad.

Gresini Racing

Mapping 88: el abajo firmante que soy yo mismo, a partir de una opinión lanzada en MotoRaceNation en pretemporada por la que afirmaba no confiar mucho en la gestión de las carreras que Jorge Martín había demostrado durante todo la temporada 2017, antes y después de la lesión, recibí una serie de encarnizadas críticas del que decía ser entorno cercano del piloto. Una me tildaba de no ser periodista y que no fuera después a pedir entrevistas (en lo de no ser periodista lo clavaron, por eso escribo lo que me sale del alma en vez de hacer la pelota por si acaso me conceden una entrevista), pero la que más me llamó la atención fue una en la que se nombraba la ilusión y entrega de Martín. Y digo que me llamó la atención porque en este deporte, profesionalizado al menos en teoría, no existe ninguna categoría en la que ni la ilusión ni la entrega suma puntos. No vale llegar a línea de meta poniendo la cara del gato de Shrek para sumar puntos, vale puntuar, ganar carreras, y para eso hace falta ilusión, entrega, trabajo, talento e inteligencia. En Austin Jorge Martín derrochó de todas y cada una de ellas. Mandó a callar a toda la parrilla de Moto3 y, en lo que me atañe, me calló y demostró que aquello que le faltaba el año pasado y vislumbramos en Argentina parece estar superado. Que siga callándonos.

Mapping 36: del carrerón que hizo Joan Mir en COTA no me llamó la atención su endiablado ritmo de carrera, igual o superior al de cabeza de carrera, ni su repentina facilidad para adelantar con la Moto2, lo que me llamó la atención fue la tranquilidad con la que llegó a su box, se quitó el casco y le dijo a su técnico “Oh vaya, tenía ritmo para haber ganado” en plan “oh vaya, me ha salpicado agua en mi camisa blanca”. Una naturalidad que, o bien es que este chaval tiene esa sangre fría propia de un neurocirujano o es que lo tiene todo muy por la mano. No debería extrañarnos una irrupción como la que tuvieron Maverick o Rins en Moto2.

HRC

Mapping 93: Márquez hizo la carrera necesaria para todos, aunque no creo que sus motivos fueran altruistas sino meramente competitivos. Si en Argentina me hizo pensar que quizá aquellas ansias, aquel pilotaje a la altura de los que le silban se debiera a sus dudas sobre su capacidad de ganar en otros circuitos, en COTA me ha hecho pensar que qué necesidad tenía de pilotar como un caballo que oye un disparo al aire junto a su oreja. Pero mira, no dio titulares en el circo personalizado que Dorna pretendió montar el jueves retransmitiendo y programando las ruedas de prensa en solitario y en paralelo a la oficial de Márquez y Rossi, no dio hachazos en entrenos, recibió una sanción para que Dirección de Carrera mostrara su malestar por tener que estar pendiente de todo y mandó callar, o mejor dicho, obligó a escribir/hablar de una aburrida carrera que no dio más de sí a todos esos periodistas que están deseando que haya un #PutoClash para poder escribir sin saber qué paso en la carrera aludiendo al criterio ese de lo que es noticia y lo que no.

Mapping 46: de verdad que el abuelo (aka Valentino Rossi) me sorprende con su empeño y tozudez en seguir siendo competitivo. En Austin se dedicó a pilotar y dejó a Yamaha soñar con un doblete en el podio. Por otra parte tampoco alimentó el #PutoClash cosa que le agradezco, aunque igual Austin, viendo como va Márquez aquí, no sea el sitio para meter cizaña a un piloto que sabes que va a arrasar en ese GP. Por lo que fuera, gracias por no darle bola al #PutoClash y por las ganas.

Mapping 25, 29: que sí, que lo hicieron muy bien tanto Maverick Viñales como Andrea Iannone. Pero de uno llevamos un año alternando las actuaciones (ahora le han dado por llamarlas performances por TV…) con buenas sensaciones con las que dejaban malas sensaciones, así vamos a encadenar dos buenas performances seguidas (¿ves?, ya se me ha pegado) y luego tiramos las campanas al vuelo y hablamos de pilotos de referencia en Yamaha. De Iannone qué decir, que le pones un compañero que sube al podio y un jefe que admite estar sondeando pilotos como Lorenzo o Pedrosa para sustituirle y automáticamente encuentra ese punto de rapidez y constancia que se le presuponía cuando abandonó Ducati para ser el número 1 de Suzuki.

MotoGp.com

Mapping 04: ahí está el tío, líder del Mundial otra vez. Vale, por un punto y con un cero de Márquez. Pero lo cierto es que en un campeonato en el que tienes unos… ¿10? pilotos capaces de subir al podio en cualquier carrera saber ser caballo blanco en vez de caballo despavorido y sumar puntitos en cada cita pues te lleva a ser la sorpresa a final de año dónde, vaya por dios, se agolpan los circuitos favorables a Ducati. No digo que vaya a ganar el Mundial, digo que va a acabar, como poco, segundo.

Mapping 42: otro que mandó callar fue Pecco Bagnaia. Abortó la escapada de Alex Márquez y lo dejó atrás aunque Alex intentara hacerle tapón devolviéndole los adelantamientos para que no se escapara defendiendo su posición. Compitiendo vamos. Eso que a veces uno se pregunta si estará bien visto en este Mundial en el que va a haber que conger el mando a distancia con papel de fumar para no tomar riesgos innecesarios cada vez que a la organización le viene bien desviar la atención de sus cagadas. A este ritmo de desvío de atención y susceptibilidad televisada, terminarán poniendo un dispositivo tipo el “Centinel” del Dakar que te avisa cuando dejar pasar al que te precede para no correr riesgos.

Kawasaki Press

Mapping 54.1: hablando del Rey de Roma, léase la organización desviando la atención. Mucho, demasiado se habló en Assen de la posible retirada de Kenan Sofuoglu a raíz de las lesiones que se produjo en Philip Island cuando un Pirelli le reventó en los entrenos. Kenan es, esperamos que siga siendo, uno de esos pilotos que hacen grande un campeonato porque es más díficil ganar con él en pista. Eso que el modelo de Dorna ya no valora en Moto3 ni Moto2 porque el objetivo no es ganar la categoría sino llegar a MotoGP. Y de retirarse, Kenan será el ejemplo viviente de la diferencia entre pagar y cobrar. Me explico: los pilotos no sólo pretenden cobrar por hacer su trabajo sino que, además, son como los autobuses, cada cinco minutos llega uno. Por contra, los patrocinadores como Pirelli pagan y no pasan ni cada cinco minutos ni cada año. Por eso, si un piloto que da valor a una categoría se la pega porque un patrocinador la ha cagado y tiene una pierna en carne viva durante 10 semanas ya, que se retire que ya vendrá otro. Ya sabemos, los pilotos son nuestro mayor activo, la seguridad bla bla bla….

Mapping 26: decir que Dani Pedrosa acudió lesionado a Austin por mantener su plaza en HRC me resulta absurdo. Sea cual sea el futuro del piloto seguro que no dependerá de esta machada. Desde este lado del deporte, el de espectador sólo se le puede decir una cosa a Dani: gracias por el pundonor.

Mapping 27: qué gusto da ver a un piloto joven codearse y aguantar el tipo con los de delante por primera vez. Más que satisfacción, es como una sorpresa continua en la que a cada curva te vas repitiendo “y aguanta el tío ahí!!!”. Iker Lecuona realizó una carrera que nos dejó a todos con un gran sabor de boca. 18 años, un gran debut con 16 y un piloto que va creciendo poco a poco. Si fuera austríaco ya tendría una plaza con su nombre en su pueblo.

Mapping 44: no se sabe si lo mandaron callar en pista o en el box, pero Aron Canet (uno de los favoritos y, volviendo al primer mapping, el mío particular) no pudo hablar en pista y no habló fuera de ella. Tiempo habrá, no es momento para torcerse Aron.

Mapping 99: no sólo por la actuación sino por el tono derrotista, derrotado, con el que hizo sus declaraciones tras la carrera, creo que Jorge Lorenzo no miente cuando dijo que el fin de semana de Austin fue el peor con Ducati. La honestidad ante el micro de este piloto es inédita en MotoGP tras haber competido con una cenicienta como la Aprilia de un Aleix Espargaró on fire. Un Lorenzo al que se le criticó por no asistir a la Comisión de Seguridad, y yo entiendo que no fuera, si hay un #PutoClash todos nos ponemos clamando al cielo en las redes sociales y pidiendo a los árbitros, aquellos que decían que el carné por puntos no era necesario, rigurosidad. Ahora, si tenemos que hablar de escapatorias asfaltadas o de neumáticos que no aguantan más de diez vueltas ve a las reuniones que quieras que, en el primer caso terminamos echando la culpa al piloto por haberse caído y en el segundo le daremos la razón al patrocinador, que paga en vez de cobrar. Montamos un show penalizando a Pol Espargaró (¿¿¿¿????) y a Marc Márquez por motivos que no se ven en Moto3 y Dirección de Carrera, ese órgano que depende de la FIM pero sus miembros llevan camisa de Dorna, se habilita como ese ser omnipotente y omnipresente que te quitan las ganas de adelantar. Menos a Jack Miller. God Save Jack Miller y su manía de no cogérsela con papel de fumar ni en pista ni en rueda de prensa, mandando a callar a otros pilotos por inmaduros. Y encima corrió con la clavícula rota no eludiendo la oportunidad de adelantar. God Save Jack Miller. Bueno, que entiendo a Lorenzo y su postura frente a la Safety Comission y me entristece ver cómo él y Ducati no se sacan punta mutuamente.

Mappings varios: ¿dónde están los rookies de MotoGP? ¿Dónde está Niccolo Bulega y otros pilotos del equipo que dirige Uccio? ¿Dónde está Uccio? ¿Dónde estaba Rabat el año pasado? ¿Por qué la Ducati GP17 del Team Angel Nieto es la única que no tracciona adecuadamente? ¿Nadie en ese equipo lo sabe?

Seguro que olvido muchos. Espero sepan, puedan, perdonarme.

No olviden vitaminarse, mineralizarse y no callar sino argumentar. Nos vemos tras Jerez.

