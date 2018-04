Una de cal y una de arena en la participación de Román Ramos en la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes celebrada en el Circuito de Assen, en Holanda.

Team Go Eleven

El piloto cántabro logró una buena posición en parrilla, decimocuarto, y en carrera tuvo que recuperarse de una mala salida, pero poco a poco fue acercándose al top-10, hasta que la rotura de una bujía a dos vueltas del final, le obligó a terminar la carrera con tres cilindros últiles en el motor.Aún así logró una meritoria undécima posición.

En la segunda, y tras realizar cambios durante el warm up, el piloto del Team Kawasaki Go Eleven salió determinado a mejorar su resultado de la jornada anterior.

Sin embargo, cuando rozaba de nuevo la décima posición perdió el tren delantero y cayó, quedando fuera de carrera.

Román Ramos: “En la primera carrera, con el depósito lleno he sufrifo mucho, pero luego he conseguido hacer un buen ritmo y he sido lo suficientemente rápido. La moto iba bien, no al 100% pero estamos mejorando mucho. Al final, justo cuando estaba alcanzando a Toprak Razgatlioglu, la moto empezó a tener problemas y no pude luchar por la décima posición. Antes de la segunda carrera nos vimos obligados a hacer grandes cambios respecto a la primera, y el warm up no fue suficiente para hacer una puesta a punto perfecta. No quería perder mucho tiempo en las primeras vueltas, sabía que si estaba con ellos desde el primer momento podría haber hecho un buen resultado, pero quizás he forzado demasiado y me he caído. He perdido el tren delantero de repente. Lo siento, creo que podíamos haber terminado las dos carreras entre los diez primeros.”