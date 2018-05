Román Ramos no pudo puntuar en las carreras en Donington Park

Pin 6 Compartir

Kawasaki Team Go Eleven

Difícil ha sido el fin de semana de Román Ramos en la ronda británica del Campeonato del Mundo de Superbikes celebradas en Donington Park.

Desafortunadamente, el piloto de Santa María de Cayón no pudo puntuar en ninguna de las dos carreras e, incluso, no pudo terminar la segunda.

Partió vigésimo en parrilla, a pesar de haber mejorado el mismo sábado dos segundos por su mejor tiempo tras un viernes complicado debido a la lluvia.

En la primera carrera comenzó con contratiempo, tocándose con otro piloto y viéndose obligado a remontar. Con buen ritmo, el cántabro fue ganando posiciones, hasta que un recto en el tramo final de la prueba, le hizo retroceder hasta la decimonovena plaza.

Todo fue a peor en la segunda, en la que problemas de tracción, de aceleración y la posterior degradación de los neumáticos, le obligaron a tomar el camino a boxes antes de tiempo.

Román Ramos: “En la primera carrera estaba rodando bien, con buen ritmo y divirtiéndome. Pero lo siento, cometí un error tratando de superar a otros pilotos y me fui largo. En la segunda algo no funcionó. Derrapaba en la parte trasera, no tenía tracción y no podía acelerar como los demás pilotos. Traté de quedarme con el grupo todo lo que pude, pero con el consumo de neumáticos la situación empeoró y preferí parar.”