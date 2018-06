Pin 1 Compartir

Jorge Lorenzo ha logrado la Pole Position, su primera con Ducati, y alcanzando un récord: 14 carreras consecutivas saliendo desde la primera fila en Montmeló (todas en las que ha participado en el circuito catalán). El piloto mallorquín por la mañana acabó decimosegundo en el FP3 pero con su crono de ayer fue segundo en la clasificación combinada y pasó directamente al Q2.

Jorge Lorenzo: “Estoy muy satisfecho. Ha sido un día fantástico porque hemos sido competitivos y rápidos en todos los entrenamientos y me siento muy cómodo con la moto. La primera Pole Position con Ducati es especial y además me hace ilusión conseguirla aquí en el GP de Catalunya. Después de las buenas sensaciones de Mugello, llegar aquí, a otro circuito y seguir con esa misma dinámica confirma que estamos haciendo las cosas muy bien. En la primera salida traté de hacer el tiempo pero por alguna razón no sentía el mismo grip con el neumático trasero. Supe mantener la calma y en la segunda salida lo di todo. No ha sido fácil porque Márquez ha hecho dos vueltas muy buenas, pero al final ha sido suficiente. La carrera será dura pero estamos entre los favoritos y será muy importante mantener la concentración durante toda la carrera”.