Fucking Masters: los Mappings del Gran Premio de Catalunya.

Si algo vimos en Montmeló fue a los....

Llegó la hora de hablar de 2018.

Mapping 99: Ahora todos dicen I Love You a Jorge Lorenzo. Lo escribí en el pasado GP y lo vuelvo a decir ahora, me parece tan absurdo que tan poquita gente se acuerde del final de temporada de 2017, me parece tan irreal que casi nadie recuerde que en Malasia y Cheste Ducati le “sugirió” a Lorenzo que cambiara el mapping de su moto mientras Dovizioso le adelantaba casualmente como tan irreal me parece que todo el mundo quiera a Lorenzo. Se ha convertido en el Fucking Master de MotoGP, y no hay más que ver los corrillos de la prensa, las mismas ruedas de prensa y el tema de conversación en la mayoría de foros, por no nombrar las coñas de twitter y RRSS.

Ahora es el que provoca las risas en la Rueda de Prensa (como lo han leído, oigan, ahora Lorenzo es simpático y ocurrente), ahora Márquez lo defiende enseñando los dientes por él (y veremos a ver cuánto tarda en enseñárselos a él), ahora Domenicali quiere hacerse un selfie con él, Crutchlow habla de él, Stoner habla de él, Dovizioso no quiere ni hablar de él, Rossi quiere ser su amigo, el que leva las RRSS de MotoGP quiere ser su amigo, los periodistas italianos ahora le preguntan en los corrillos y oh milagro, ha conseguido que por fin se centre la atención en lo que ocurre en MotoGP en 2018 entre otras cosas porque nos ha dado lo que a todos nos gusta cuando hay que escribir: CARNAZA BUENA AHÍ críada a partir del más exquisito y eficaz de los pilotajes nunca vistos sobre una MotoGP, no digamos sobre una Ducati.

La onda expansiva de la mayor explosión vista en los últimos años, esa mezcla explosiva de la resurrección de Lorenzo y el nacimiento del Dream Team de todos los Teams, aún seguirá avanzando unas cuanto GP’s, y si el rendimiento de Lorenzo se mantiene, crecerá y crecerá, arrasará (quizá) con todo lo que suceda en 2018 y (seguro) con todo lo que ocurra en Ducati Corse en los próximos años.

Y hete aquí amigos la parte negativa de esta historia. Todos los deportes se alimentan de épica y héroes, y en no pocas ocasiones nos olvidamos de los héroes en la sombra y nos cebamos con los villanos tipo “Yo Claudio”. El motociclismo no es una excepción. 2018 ya tiene a su héroe, a su villano y a su olvidado.

“Ésta es la Ducati más completa nunca construida”. No lo digo yo, lo dice el Fucking Master Jorge Lorenzo, y esta moto la construyó de un papel casi en blanco el Ingeniero Luigi Dall’Igna. Ducati es ese lugar dónde los más geniales Quijotes italianos han desplegado su talento para ser olvidados en el tiempo, pero hay que hacer un esfuerzo por dos. Preziosi comenzó un proyecto que ganó e intentó evolucionar coartado por mil injerencias internas de Ducati, Dall’Igna lo hizo suyo y ha conseguido una moto ganadora. Bueno, otra moto ganadora, ya fundió a los japoneses con la Aprilia RSV de Superbikes de la que, no nos engañemos, comparte ADN con la que lleva Aleix Espargaró. Cumplimenti Fucking Master Dal’Igna.

Mapping 93: No va a ser ésta la primera ocasión que hable del “gen Márquez”, ese atributo de los hermanos por lo que aprenden sin cesar y no olvidan lo aprendido, y en Montmeló, Marc demostró haber apredido mucho. Marc se conformó, digan lo que digan. Puede que en las últimas vueltas apretara un poco el ritmo para ver si presionaba a Lorenzo, vale, pero ése no es el Márquez caníbal que hubiera seguido a Lorenzo por encima de sus límites para intentar ganar la carrera. Ya suma dos ceros (y menos mal, porque sino vaya agujero en la clasificación…), y cuando supo que Dovi estaba fuera de carrera se “conformó” con ser segundo. El Fucking Master no quiere más errores (la baza de Lorenzo y Rossi para llegar a luchar por el Título), quiere el séptimo.

Mapping 46: El que no comete errores aunque le pagues (si olvidamos lo que cobró en 2011 y 2012) es el yayo. El aún Fucking Master de lo suyo Valentino Rossi vuelve a meterse en el cajón de uno de sus circuitos favoritos y se mantiene segundo de la general para vergüenza y escarnio de Viñales, Dovizioso, Pedrosa… que ven cómo la experiencia y la rápidez de Rossi es fracamente superir a todo lo que ellos son capaces a poner en pista. Los está retratando a todos, por deméritos ajenos y sobre todo, méritos propios. Maverick Viñales o espabila o no saldrá bien parado de la continua comparación con su misma moto. El rollo de las Qualy no se sostiene viendo a Rossi ir fuerte desde el mismo viernes, ni el rollo del equipo técnico que le ha dado a Yamaha sus últimos tres Mundiales de MotoGP, tampoco.

Viene Assen, un circuito fino, sin frenadas ni aceleraciones fuertes que se adapta como un guante al actual pilotaje de Rossi.

Speed Up Team

Mapping 20: qué bonita la foto de Fabio Quartaro que ha distribuido Speed Up. Y vaya inesperado dominio en plan Ana Carrasco (por lo repentino) ha mostrado en Montmeló. No voy a escribir rollos sobre cosas que no sé, pero tres claves para que cada uno desarrolle (si quiere) en su fuero interno: la presión que siempre ha tenido y de la que se ha liberado Quartararo (en su debut en Moto3, con quince años, se le “pedía” luchar por el Mundial) y de la se quejó abiertamente tras ganar en Montmeló, el buen trabajo con Speed Up, el fabricante de chasis que cuenta con muy poquitas unidades en pista para recabar información, y el cambio a Öhlins a principio de temporada. ¿Os acordais de la guerra de suspensiones que hablabámos en Mugello? Pues eso.

Fijaos que Quartararo puede ser el emblema de una generación de pilotos lapidados por la necesidad de llegar al mundial con urgencia de conseguir resultados, pasta y promocionar, olvidados en el tiempo mientras que siguen llegando cada vez más jóvenes e inexpertos pilotos a ocupar los huecos creados en Moto3, viéndose envueltos en los cada vez más frecuentes strikes. Se echa de menos unos Fucing Masters residentes que sean referencia de los novatos al estilo Aspar, Gresini, Cechinello… No digo que sea una consecuencia de la inexperencia, fogosidad y presión que reciben los chavales, digo que es una, otra más, coincidencia espacio temporal en este deporte. Otro piloto que lleva camino de llevarse ese emblema es Jorge Navarro, que volvió a no terminar en Montmeló.

Mapping 44: Pues igual eso es lo que le faltaban a las KTM oficiales, algún click, algún muelle, algún retén o vete a saber qué en las suspensiones WP propiedad de la marca austríaca. Ya no vale lo que puse en duda en Mugello por la carrera lenta, la de Montmeló fue muy rápida y muy complicada, y ahí estaba Miguel Oliveira en ese modo destroyer que tanto asustó a finales de 2017… y actual 2018.

Oye, qué curioso la cantidad de pilotos con ritmo que la están cagando en la clasificación, tanto en MotoGP (Viñales, Cruthlow, los Espargaró…) como el mismo Oliveira en Moto2. ¿A qué se deberá?

Ranka Fujiwara

Mapping 26: Yo esperaba poder contaros algo sobre Dani Pedrosa pero no puedo porque no se sabe si ha pasado o no, no se sabe qué pasará que demonió habrá ni si será su gran noche, aunque convoque a la prensa y luego no desconvoque.

Lo que sí se sabe es en Montmeló, séptima cita del Mundial tras la pretemporada todo eso, Pedrosa ha descubierto algo sobre los Michelín que le hará ir más rápido.

Lo digo en serio y siento si algún acérrimo y educado fan de Pedrosa se ofende, ¿pero de verdad que éste es el tío que le indicaba a los 900 ingenieros de HRC cómo hacer motos? A mí hace mucho que me saltan cada vez más preguntas sobre Pedrosa, más concretamente sobre todos sus hándicaps para pilotar… menos cuando gana alguna carrera, claro.

Mapping 88: volviendo al tema de los Fucking Masters que no lo son en la categoría pequeña, y hasta la intermedia diría yo, la confesada incorrecta gestión de Jorge Martín en la carrera arruina todo el martillazo que pudo dar en Mugello por ese trono de Fucking Master transitorio de Moto3. En su lugar, Marco Bezzechi suma y sigue en su inesperada e hiperregular llegada a la lucha por el Título cada vez más sólida, tanto como una ventaja de 23 puntos sobre Martín, 19 sobre Di Giannantonio. Pero bueno, Martín seguirá en la lucha por el título, sólo que sus dos o tres fallos de gestión (cuento Argentina, Le Mans por meterse en un grupo cuando podría haberse escapado y Montmeló escapándose cuando no debía) le han llevado de ser el Fucking Master a rezar a que Bezzechi cometa más errores que él mismo en lo que queda de temporada. Y tras esto, contrato con KTM. Me lleva esto a pensar en un paralelismo quizá cogido con pinzas y pensar en el caso de Joan Mir, que aún cono todo ese aúra que se le supone, con todo ese paso a MotoGP más que merecido y ganado y demostrado llega Montmeló y nos devuelve la realidad de que es uno de los pilotos con más talento del Mundial con muchas etapas aún por quemar.

Mapping 73: Tal y como le dijo Alex Márquez a Lucio López en la entrevista que le pudo hacer en Montmeló para MotorLuNews (también en MotoRaceNation), estamos en un Mundial y no en una copa de promoción, que al final es lo que todos parecen interesados en convertir (si no lo han hecho ya) las categorías no MotoGP. Por cierto, al igual que ocurre con Xavi Vierge (al que le falta ese puntito para liarla), Alex declaró tras la carrera que la prioridad es consolidarse y seguir en Moto2 en 2019, o lo que es lo mismo, ser el Fucking Master de la categoría antes de emigrar.

Mapping Dunlop: Que el comentario de Márquez en la entrevista venía dado por el poco abanico de material que Dunlop ofrece en Moto2 y Moto3. Luego llega Pecco Bagnaia y termina con unos agujeros en su rueda trasera que parecen un mapa 3D de Sierra Nevada visto desde abajo. Mucho tiempo sin hablar de neumáticos en Moto2, esperemos que no vuelva el tema tabú sobre los agujeros en las ruedas por la falta de calidad o excesivo recalentamiento de neumáticos por parte de Dunlop que la organización intentó tapar en 2014. Desde luego experiencia tienen en tapar cosas de estas, ya lo aplican en SBK con Sofuoglu y Philip Island y tal…

Mapping 40: Llevaba tiempo queriendo hacer algún tipo de mención no sangrante sobre Héctor Barberá, posponiéndolo para algún momento concreto de la temporada que viniera al cuento pero, pardiez, no me ha dado tiempo. En su lugar felicitar a Augusto Fernández, que en su primera carrera como sustituto del valenciano mas Fast And Furious Malvarrosa Race de todo el Mundial ha conseguido igualar lo mejor que le dejo Héctor a Sito en todo el año.

Mapping 90.000: De barbas remojadas y cosas para pensar. Jerez no se llenó ni Montmeló tampoco, mucho hueco se veía desde la grada. A ver qué pasa en Alcañiz, pero me temo que si sitios como Jerez y Montmeló, capaces de albergar a todo lo que un Gran Premio les traiga han bajado…. Veremos qué pasa, y por supuesto, preguntarse por qué pasa. ¿El precio del Pay Per View? ¿Sobredosis de GGPP?. Yo empezaría por aquí antes que por otras coyunturas.

Espero no haberme dejado mucho en el tintero que seguro que lo he hecho. No olviden vitaminarse ni mineralizarse, nos vemos como tarde después de Assen.

@mnlt15