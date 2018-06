Pin 11 Compartir

Jonathan Rea ha marcado la pauta en la jornada de entrenamientos libres de la ronda norteamericana del Campeonato del Mundo de Superbikes que se celebra en el circuito de Laguna Seca.

El piloto norirlandés de Kawasaki ha superado sus registros de la temporada pasada y se clasifica para la Superpole con el mejor tiempo, 1:23:104, a pesar de haber sufrido una caída durante la tercera tanda de entrenos.

Tras él se ha clasificado Marco Melandri, quien también se fue al suelo a lo largo de la jornada. Tres décimas separaron al italiano del mejor tiempo, con Tom Sykes firmando la tercera posición.

Las dos Aprilia, Savadori y Laverty, han completado el top-5 de la jornada. Jordi Torres y Xavi Forés (9º y 10º) se han clasificado de forma directa para la SP2, en la que también estarán Chaz Davies, Alex Lowes y Leon Camier.

Desafortunadamente Román Ramos deberá pasar por la repesca. El cántabro comenzó bien la jornada, decimotercero en el primer libre, pero una caída en la segunda le impidió progresar mas allá de la decimoséptima plaza y no pudo salir en la tercera manga.

Resultados Combinados Entrenamientos libres WorldSBK Laguna Seca

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’23.104

2 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’23.458

3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’23.502

4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’23.510

5 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’23.586

6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’23.635

7 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’23.687

8 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’23.769

9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’23.869

10 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R 1’24.033

11 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’24.106

12 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’24.175

13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’24.177

14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’24.221

15 57 J. HERRIN USA Attack 2Wheel Legal Yamaha Yamaha YZF R1 1’24.264

16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR 1’24.375

17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1’24.651

18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’24.974

19 98 K. HANIKA CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’25.084

20 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR 1’25.187