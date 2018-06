Pin 9 Compartir

Nueva victoria de Jonathan Rea. Tras su caída de ayer y haber dejado escapar la pole a manos de Chaz Davies, tras ser el dominador ayer de los entrenamientos libres, el norirlandés ha vencido la primera carrera del Campeonato del Mundo de Superbikes en el Circuito de Laguna Seca.

Podemos dividir la carrera en dos partes. La primera, en la que Davies aguantó en primera posición, defendiendo su plaza de privilegio ante el asedio del tricampeón y líder. La segunda, tras un error del galés, con Rea en modo metrónomo marcando, de nuevo, la diferencia, y llegando a meta en solitario. Ya tiene 70 puntos de ventaja en la general.

Peor, mucho peor, le han ido las cosas a su compañero Tom Sykes. Rodó tercero durante la primera mitad de la prueba, pero como viene siendo, desafortunadamente, habitual, al británico le pasó factura el desgaste de las goma.

Perdió la plaza de pódium en favor de un entonado Alex Lowes, para ser rebasado posteriormente por Laverty, Forés y Melandri. Y, por poco, no fue también superado por Van der Mark. Finalmente terminó séptimo.

Alex Lowes volvió a subir al pódium con Yamaha, una moto que se está asentando en plazas de cajón y mas pronto que tarde, será una alternativa a la victoria de manera permanente.

Eugene Laverty brilló durante la jornada de hoy. Estuvo a punto de llevarse la pole, y en carrera llevó la Aprilia hasta la cuarta posición.

El despertar de Ducati tras sus discretas últimas carreras, nos dejó, además de la segunda plaza de Davies, a un duelo entre Melandri (oficial) y Forés (Team Barni) por la quinta posición, decantado hacia el italiano.

El valenciano se dio un buen homenaje en su adelatamiento a Sykes, valiente en pleno sacacorchos.

Jordi Torres luchó contra los bandazos de su MV Agusta, y fue finalmente noveno. Román Ramos, por su parte, partió desde la última posición tras sufrir problemas técnicos durante la SP1. El cántabro fue recuperando posiciones y, entre su gran trabajo y las caídas (Baz, Jacobsen, Mercado, etc.) llegó a meta en duodécima posición.

Resultados Campeonato del Mundo de Superbikes en Laguna Seca Carrera 1



1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR

2 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R

3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1

4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF

5 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R

6 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R

7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR

8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1

9 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4

10 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR

11 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR

12 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR

13 98 K. HANIKA CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1

14 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF

15 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR

RET 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR

RET 57 J. HERRIN USA Attack 2Wheel Legal Yamaha Yamaha YZF R1

RET 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR

RET 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR

RET 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR