WorldSBK Laguna Seca: A cámara lenta

Pirelli

Esta cámara va a ser un poco atípica, las circunstancias no son las habituales y me obligan a actuar de manera diferente. Adaptarse es uno de los recursos más valiosos frente a las adversidades, pues permite sufrir menos y ganar tiempo para buscar otras soluciones. Adaptación, una cualidad que todo bicho viviente ha desarrollado a lo largo del tiempo, aunque a veces nuestros gobiernos pongan las cosas tan difíciles que sea imposible reaccionar y buscar alternativas. Y es que el mérito está hoy día depreciado; cualquiera es capaz de configurar un examen de oposiciones por ejemplo, aunque después lo sufran cientos de personas a los que les va la vida en ese proceso selectivo. Hay que tener la cara muy dura y muy poca vergüenza.

Adaptación. La temporada 2018 del WSBK está siendo una temporada de adaptación, el que mejor se adapta, triunfa. Los cambios en el reglamento, los problemas de neumáticos, el bar… perdón, las revisiones de las acciones entre pilotos, por si son merecedoras de sanción o no, más cambios en el reglamento y en último lugar cambios en el reglamento también… hacen que la adaptación a las circunstancias cambiantes sea fundamental.

A mi juicio, el piloto que mejor ha sabido adaptarse ha sido Jonathan Rea. El doblete en Laguna Seca, un circuito muy peculiar, con las limitaciones impuestas a su moto, parece que no son motivos suficientes para hacerle bajar del primer lugar del cajón. El dominio que demuestra de la circunstancia actual es espantoso, la habilidad con la que maneja la ZX10R es sorprendente y ya podrían ponerle al final de toda la parrilla que terminaría llegando en 5 vueltas. Impresionante la demostración que hizo en los EEUU. Verle frenar antes de la curva, entrar en la curva, en la curva, saliendo de la curva y parándose a tomar un café es una verdadera gozada. Podría decirse que lleva una 400 por la facilidad con la que mueve ese gran bloque verde que es la Kawa. La tira a la curva sin piedad, levanta rueda trasera frenando como un bestia, acelera a la salida dejando que la moto “corra” con una confianza absoluta en las reacciones de la moto acompañada de unos Pirelli que para el resto genera muchas desconfianzas. Es el absoluto dominador, no hay más.

Adaptación. Las Yamaha están siendo un ejemplo de ello. Poco a poco el trabajo que han ido haciendo en el equipo, está permitiendo que sus pilotos, Lowes y Van der Mark, sean cada vez más competitivos, tanto que casi me atrevería a decir que las Ducati han pasado a un tercer puesto en cuanto a competitividad. Me alegra ver al británico y al holandés poder aparecer en los puestos de cabeza y me decepciona mucho el papel que está haciendo Ducati y sus pilotos este año; a mi juicio, han tirado una temporada entera a la basura.

Esa R1 ha ido ganando, paso a paso, distancia a las Kawa, reduciéndola hasta situarse en cada circuito como una posible opción, con el permiso de Rea. Una moto muy compacta y que en el resto de campeonatos se muestra muy competitiva, era cuestión de tiempo que llegase a poder hacer frente a quien aspire ganar en el WSBK y ya están en ese punto. Ahora, Lowes y Van der Mark serán posibles opciones en las apuestas. En conjunto, han sabido adaptarse y ahora están recogiendo frutos.

Adaptación. Eugene Laverty, Aprilia y… Gigi Dall´igna. La adaptación ha permitido al irlandés sobreponerse de una fea lesión e ir mejorando poco a poco con la que fue su moto hace unos años, con la que tuvo opción de proclamarse campeón del mundo. La adaptación, el esfuerzo, le han llevado a tener una moto con muchos años en su diseño pero que se muestra muy efectiva, tanto que en esta ronda del WSBK ha pintado la cara a algunos que llevan moto ganadora. La adaptación ha permitido al ingeniero italiano diseñar una moto, en su día, que con una buena puesta a punto sigue siendo una buena opción para hacer un buen mundial; esa adaptación es la misma que le está dando a Lorenzo la oportunidad de ganar y mira por dónde también es Gigi el responsable del diseño de la Ducati… por algo es al único al que el mallorquín sigue tratando con cercanía y respeto. Gigi usa su capacidad de adaptación para poder seguir haciendo lo que más le gusta, diseñar motos, ya sea en la “boca del lobo” o en países que dan alas, por qué no… total, es cuestión de adaptarse.

Por esta semana, Susana, esto es todo. Espero, Susana, que esto no acabe esta semana, Susana. Como dirían Les Luthiers, usted es mi sana, su sana, agonía, Susana… mejor no sigo, no vaya a encontrar la forma de adaptarme y la líe parda… Susana.