Tom Sykes dejará Kawasaki a final de temporada

Provec Racing

Tom Sykes dejará de formar parte del equipo oficial Kawasaki en el Campeonato del Mundo de Superbike al finalizar la presente temporada.

Así lo han anunciado en el comunicado emitido esta madrugada.

Termina así una larga colaboración que comenzó en 2010, cuando el equipo aún estaba dirigido por Paul Bird.

Con el cambio de estructura y la llegada de Provec, Sykes y Kawasaki dieron un salto de calidad, con el subcampeonato de 2012 (a medio punto del título), pero sobre todo con el Campeonato logrado en 2013.

En total, 34 victorias, 106 podiums y 46 Superpole, algo en lo que Tom Sykes es un auténtico experto.

Tom Sykes: Siento que el momento ha llegado; el momento de hacer un cambio en mi carrera y buscar nuevos desafíos. Tener la motivación para llegar a mis límites y al de mi moto que es aún más importante cuando buscas la victoria en cada carrera y siento que ya he dado todo lo que puedo dentro del KRT. Ahora soy mejor piloto que nunca y tengo la experiencia y el rendimiento para seguir ganando. Así que ahora he decidido dar un paso más allá del proyecto KRT para el 2019 y buscar nuevos objetivos y desafíos. Ahora me centraré para terminar en el podio en las últimas cuatro rondas del 2018. Estoy decidido a disfrutar de mi carrera y hacer este anuncio para acabar con todas las especulaciones. Tomar esta gran decisión profesional nunca es fácil, pero es especialmente difícil para mi ya que mi vida personal también se enfrenta a grandes cambios. Al respecto, siento que me he quitado gran parte de peso de mis hombros y estoy seguro de que en 2019 estaré a plena capacidad ”

Guim Roda (KRT Team Manager):”Han sido unas semanas ocupadas y os seguro que hemos hablado muchas horas internamente. En las rondas más recientes, la concentración de Tom no fue la mejor, ya que estaba lidiando con una gran decisión, además de algunos temas familiares por resolver que lo han desconcentrado en los últimos dos años. Espero que esta confirmación final nos dé la oportunidad de terminar el año de la misma manera que dominamos en Assen. Tenemos un gran trabajo por hacer hasta fin de año, así que no es momento todavía de decir adiós. Por supuesto, este es un anuncio de intenciones para el 2019, pero lo más importante es trabajar duro para terminar el año con la misma determinación con la que comenzamos “