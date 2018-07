La burbuja: los Mappings del Gran Premio de Alemania

Márquez, Rossi, Binder y Martín taparon...

Demasiandos síntomas en Sachsenring

Mapping 73: (y en este GP no me he equivocado, Alex Márquez lleva el 73 en vez del 72) Y nombro a Alex Márquez como podría haber nombrado la buena actuación de Marcel Schrotter, el cubo de agua fría sobre Mattia Pasini (y de rebote la faena a Pecco Bagnaia), la por fin llegada al podio de Luca Marini, la caída de Lorenzo Baldasarri… (entre las muchas de la categoría…). En el fondo da igual a quien nombrara, porque todos, por lo bueno o por lo malo, por las caídas (todas de atrás, por cierto) o por las salidas de pista, por la incapacidad de adelantar o por el ENORME RIESGO QUE TOMARON TODOS LOS PILOTOS para jugar a un soso trenecito sin posibilidad de pillar al predecesor dando lugar a la carrera más estúpida y aburrida jamás vista en un Campeonato del Mundo, al menos de las que yo recuerde. A juicio del abajo firmante, este Gran Premio ha destapado tantas carencias, ha destapado tal desprecio por la competición y ha destapado un encarecimiento monetario de un espectáculo que NO ofrece que me recuerda, y mucho, a la burbuja inmobiliaria que nadie quiso ver hasta que estalló (continúa al final).

Mapping 93: el mejor homenaje posible a Pedrosa este mismo año, ahora que se lleva eso de dar homenaje a los pilotos mientras aún están en activo, será una bonita lucha por el subcampeonato de MotoGP, y Marc Márquez está haciendo todo lo posible para que así sea, ganando nuevamente a lo Martín, apretando en las últimas vueltas. MarquezRing, MarquezKing, SobradoRing… ya hace tiempo que se repite demasiado el tópico de haberse acabado los adjetivos para Márquez. A mi ya empieza a recordarme a Induráin en el Tour, cuando lo ganaba sin querer, cuando doblaba a Bugno, a Chiapucci, a quien fuera en la contrarreloj y después decía que no era tan superior a sus rivales, que todo sea dicho, están fallando demasiado.

Mapping 88: al igual que en Assen, Jorge Martín puso en pista toda la experiencia acumulada a presión en las 6 primeras citas del año, ganando a lo Márquez, apretando en las últimas vueltas. Marco Bezzechi le sigue muy de cerca, eso sí, tanto en la pista como en la clasificación general, y con novedades anunciadas para la KTM de Moto3. Sin más fallos ni incidentes, el Mundial debería ser para Martín si sigue tan aplicado e inteligente como en los tres últimos GGPP. Será un duelo interesante, tanto con Bezzechi como con Fabio Di Giannantonio ahora que ya ha estallado la guerra civil en el Box de Gresini Moto3. Fabio a punto estuvo de llevarse puesto a Martín en una acción estupidámente inútil y que ya hemos visto repetida otras veces este año, tanto en él como en otros pilotos. Tan estúpida como la de Lorenzo Dalla Porta sobre Raúl Fernández (aunque en esta última yo añadiría intencionalidad), fíjense que si fue escandalosamente sucia la acción de Dalla Porta que pudimos ver una sanción por toque en Moto3 en apenas dos vueltas (o eso o en Alemania los Stewards estuvieron más atentos que en otras citas). Se habla mucho de la falta de experiencia de los pilotos en WSSP300 (saludos David) pero Moto3 nos está dejando muchas, muchas acciones a la desesperada de pilotos que no demuestran ser más expertos que los juniors de un territorial, entrando por dónde no se cabe. ¿Demasiada inestabilidad, demasiadas cosas que demostrar en muy pocos GGPP’s?

Mapping 41: mientras el abajo firmante escribe esto Aleix sigue bajo observación en un hospital de Sajonia. Con los duros que son estos tíos muy bien no debe andar el motor de la Aprilia, aka Aleix Espargaró, cuando ha preferido descansar y seguir bajo observación. Ánimo, fuerzas y gas para Brno. Un mal fin de semana para los hermanos, con Pol Espargaró liderando el warm up con la KTM (por fin brilla la KTM) y cayendo en la curva 3. Con el buen resultado que ha tenido Bradley Smith en Sachsenring (top 10) creo que es lógico pensar que en KTM han encontrado algo que les ha hecho avanzar. Estaremos atentos a las próximas actuaciones de Pol. Un gran fin de semana por lo esperanzador en el resto de boxes de KTM: en Moto2 Brad Binder consigue su primera e incontestable victoria en Moto2, Miguel Oliveira recorta su desventaja con el líder Bagnaia hasta los 7 puntos y Sam Lowes no sólo no se cayó sino que terminó quinto, y en Moto3 metieron 7 motos entre los 10 primeros y Raúl Fernández dio más valor a la KTM de Ajo que el lesionado Darryn Binder en toda la temporada, la actuación de Raúl atrajo todas las miradas que pudieran estar pendientes de la carrera.

Mapping 19: que sí, que Danilo Petrucci, con la que parece una de las mejores motos de la parrilla, firmó un fantástico cuarto puesto de esos que justifican toda su temporada. Que sí, que Jorge Lorenzo volvió a dejar su sello hasta que el neumático trasero dijo basta, y aún así, quedó por delante de un correcto sin más Andrea Dovizioso, pero el que brilló y mucho con la Ducati, en este caso con una Ducati de 2016 (dato que empiezo a pensar que se omite intencionadamente) fue Álvaro Bautista. Alvarito ya venía avisando de su buen hacer en los últimos grandes premios, pero en Alemania también atrajo muchas miradas y dejó muchas preguntas en el aire resumidas en sólo una ¿Por qué no se cuenta con él, si demuestra las ganas, la calidad y la intensidad? Y no me vengan con que es un resultado aislado porque todos los años tiene resultados aislados con motos MUY INFERIORES, tan inferiores o más que la de Karel Abraham, Tito Rabat o Jack Miller, de los cuales no se pregunta por qué no se cuenta con ellos sino que se da por supuesto, bien por patrocinios, bien por no pagar por correr pero mi apellido bien que ocupa el sitio de un sponsor en la moto o bien porque caigo bien al mercado sajón. De verdad, desde que llegó a MotoGP con Suzuki, desde que la liara desde el primer momento en 250 contra Lorenzo, desde siempre Bautista ha demostrado ser mejor y más piloto que más de la mitad de la parrilla de MotoGP y bien se pueden preparar en SBK si termina recalando allí. Y ahora, él no decide si seguir o no, su equipo no decide si seguirá o no, el sponsor no decide si seguirá o no…. ¿¿quién coño decide si sigue o no(pregunta retórica)?? Dicen por ahí que Dani se ha visto obligado a retirarse, pero al que están echando a patadas es a Bautista, sea el que sea que tenga esa decisión, que ahora no parece tener nadie. A este no ente se le llama oficialmente Comite de Selección, y no hay manera de encontrar por escrito qué personas lo forman. Una excusa más para seguir inflando esa burbuja que se ha convertido el campeonato y que empieza a dar síntomas de fatiga, siempre en opinión del abajo firmante.

Mapping 46: paren las rotativas, hay un irreductible piloto en MotoGP que no se deja conquistar y que no está fallando. Vale que no está ganando, pero no hay manera de que baje del podio ni con agua caliente. Valentino Rossi está poniendo toda la intensidad, ambición y talento sobre la pista este mismo año y planeando los futuros buscando un nuevo equipo técnico (bien podría estar capitaneado por Ramón Forcada) que le de un plus que le acerque a MM93. Y aquí ya podemos entrar en la discusión de si es que Rossi es muy bueno o los demás son muy malos. O que más sabe el diablo por viejo que por diablo mientras los demás se miran el ombligo. Buen papel de Yamaha, Maverick Viñales y sus malas salidas incluídos, en un circuito en el que a priori no deberían haber brillado. Llevan mucho tiempo sin ganar, pero se van de vacaciones con sus dos pilotos oficiales en el podio.

Mapping 30.000.000: y digo 30 millones por decir una cifra. Hasta ahora el coste de los derechos de retransmisión de MotoGP en España estaban (si no me equívoco) en 20 kilos por año, algo que Movistar aceptó pagar junto con el patrocinio de Yamaha (que debe ser minino…) y a nadie nos salieron las cuentas. El año pasado, por una conveniente ley de competencias, Vodafone y Open Sport compraron parte de esos derechos a Movistar para retransmitir el Mundial, y este año ambos renunciaron, y no creo que lo hicieran porque les resultara rentable. El caso es que Dorna le está pidiendo a Movistar un 30% más y que siga patrocinando a algún equipo (vamos, que se le vaya la fiesta a…. casi 40 millones de euros por año??)

¿De verdad se rentabiliza esta inversión o es que a alguien se le está yendo la pinza? ¿Es una oferta para que Movistar no puje por las motos en España?. El caso es que en Movistar ya han dicho que ni de coña, y que se replantean su politica de patrocinios poniendo todos los huevos en la cesta del retorno (léase el equipo de ciclismo). Yo ya dudaba que el Mundial en España valiera 20 millones de euros más un patrocinio más toda la infraestructura que mueve por todo el mundo Movistar para sus fantásticas retransmisiones, ahora no es que lo dude yo sino que Movistar también.

Y lo fantástico del tema es que en Dorna deben estar convencidos de que su espectáculo lo vale. Ver a una panda de niños imberbes bajo presión meterse ostias por inexperencia en Moto3, ver como hay pilotos que merecen estar y ni se cuenta con ellos en MotoGP mientras otros llegan por pasta, por intereses estratégicos o porque han conseguido hacer una sesión de entrenamientos buena en Moto2, y en Moto2 ver cómo el suministrador único y experimentado de neumáticos se ha relajado tanto que no es capaz de garantizar sus neumáticos retirándolos a mitad de Gran Premio pues no sé si es un espectáculo de 20 millones al año.

Porque esto fue lo que pasó en Alemania. Dunlop, después de tan sólo 8 años suministrando neumáticos a una moto que apenas ha variado en ese periódo, llega a Sachsenring con un producto que no ofrece garantías, como ya dejó de ofrecerlas en Montmeló. ¿Qué pasa entonces? No pasa nada señores, el suministrador retira el producto y obliga a todos los pilotos a correr con una misma especificación de goma. Con esto se quita el riesgo de que por TV salgan neumáticos reventados, pinchados o destrozados, y también se quita todo lo bueno de la competición, se anula todo el trabajo acumulado en los entrenamientos y además, se anulan a aquellos pilotos cuyo talento y pilotaje necesitan ese compuesto con el que llevan trabajando todo el año. Además, se anulan aglomeraciones, porque en las primeras vueltas Pasini (que se llevó a Bagnaia), Baldasarri, Locatelli, Nagashima,Manzi o Augusto Fernández cayeron, todos ellos por empujar con un neumático trasero obligatorio que no soportaba su pilotaje y dejó alguna salida por orejas que otra, ya sabemos, estas en las que sales volando para que luego @MotoGP emita los videos de las ostias bien emitidos.

Se anularon los adelantamientos, porque por muy rápido que pudieras ir con tu moto, el trasero limitaba tu capacidad para ir más allá del que llevabas delante, yendo todos los pilotos a un límite insospechado para poder aguantar, en fila india, su posición en la carrera más aburrida y manipulada de toda la era de Moto2, pero contando con que los pilotos bien que se jugarían el tipo para ir rápido.

¿Éste es el espectáculo que quieren vender por 30 millones y la propina de un patrocinio? Una Moto3 caótica, una Moto2 adulterada y una MotoGP con cuatro o cinco estrellas y 20 pilotos de pilotos de relleno sin resultados previos?. Joder, ¿dónde está esa Dorna que revivió el Mundial? o mejor dicho…. ¿¿a qué negocio se han dedicado últimamente para llegar a este producto que vimos en Alemania, para que este modelo de Campeonato se degrade a sí mismo?? De verdad alguien del Comité de Selección o de Dunlop ha creído que los que pagamos por ver este deporte en casa, los que nos apasiona este deporte… ¿¿nos gusta lo que estamos viendo ultimamente?? Porque igual los números de Movistar, esos que nunca se dicen, revelan otra cosa…

Por desgracia, creo que todos sabemos cómo se llama ese fenómeno por el que un producto alcanza un valor de mercado superior al real y cómo acaba.

Sea como fuere, nos vemos, como tarde, tras Brno. No olviden vitaminarse ni mineralizarse, ni plantearse una vida sin MotoGP por si las burbujas.

Atentamente, quien espera estar equivocado: @mnlt15