Alejandro Medina con el SAG Team en Brno

En sustitución de Isaac Viñales

Pin 6 Compartir

El malagueño Alejandro Medina pilotará la Kalex del SAG Team durante el próximo Gran Premio de la República Checa de Moto2, que tendrá lugar este fin de semana en el Circuito de Brno.

Medina, actual segundo clasificado en el RFME CEV en la categoría Superstock 1000, ocupará temporalmente la plaza de Isaac Viñales. Según el comunicado emitido por el equipo durante la tarde de hoy, “esta decisión se ha llevado a cabo por problemas ajenos al piloto y al equipo, siendo tomada en consenso entre ambas partes. Sin embargo, es una decisión provisional y con la intención de analizar y mejorar los resultados conseguidos hasta la fecha“.

Para el malagueño será su debut en el Campeonato del Mundo, aunque ya tiene experiencia en Moto2, tras haber disputado hace varias temporadas el FIM CEV dentro del Team Stratos.

Alejandro Medina: “Estar aquí es un sueño y por eso quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado y que ha hecho posible esto. Intentaré adaptarme lo más rápido posible al circuito y a la moto y creo que con trabajo y poco a poco iremos por el buen camino. Nunca he corrido en este trazado así que es todo un reto que tengo muchas ganas de afrontar. Hasta ahora he llevado una 1000 en el campeonato de Superstock y la diferencia más notable es la aceleración. La moto2 es más ágil y con menos potencia y a la hora de acelerar, el gas se prepara más inclinado, en cambio con la otra para tocar el gas se realiza con mayor tracción. Tengo muchas ganas de comenzar y espero hacer un buen papel.”

Eduardo Perales, Team Principal SAG Racing Team: “Acabamos de volver de las 8h de Suzuka dónde Isaac Viñales ha demostrado ser un piloto rápido y desde los primeros entrenamientos ha estado rodando en tiempos muy competitivos en un circuito complicado como el de Suzuka. En lo que llevamos de temporada, en carrera no hemos podido sacar el verdadero potencial de nuestro piloto y de nuestro equipo, pues tanto en los IRTA de pretemporada como en las primeras carreras hemos demostrado que podíamos estar peleando por posiciones más delanteras. Hay algunos problemas externos ajenos al piloto y al equipo que están afectando a los resultados y hemos decidido analizar bien la situación para poder encontrar una solución. Por respeto a nuestros patrocinadores y a nuestros seguidores hemos decidido poner la moto en pista y darle una oportunidad a Álex Medina, con el que llevamos tiempo hablando y que está demostrando ser un piloto rápido y con ambición. Esta es una decisión provisional y con la intención de mejorar, por tanto esperamos poder retomar la situación y volver a ser competitivos tal y como demostramos al inicio de temporada”.