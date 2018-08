Que vienen, que vienen: Los Mappings del Gran Premio de la República Checa

Tras el parón post Sachsenring...

Los que llegan, los que aprietan y los que no se enteran.

Mapping warm up: todo lo que sigue es simple, pura y obviable opinión del abajo firmante, y no información. Viendo lo que estoy viendo por twitter, con gente dedicándose a juzgar páginas ajenas en vez de cuidar de la propia y lo que viví en 2015, no sé si uno quiere que lo engloben en el saco de la información.

Mapping 25: la competición es cruel, dura e injusta comparación y hay que estar dispuesto a soportarla aún cuando esa comparación no nos es favorable. Desde el mismo día que Maverick Viñales decidió dejar aquella Honda decorada con el logo de Repsol tirada en plena parrilla de salida de Motorland 2012 como el que tira un kleenex en medio del parque demasiado bien le ha salido la jugada: Campeón del Mundo in extremis en 2013, revelación de Moto2 en 2014, subida a MotoGP en 2015, una victoria en MotoGP con Suzuki en 2016 las primeras victorias con Yamaha en 2017, todo un camino sin más dificultades que pilotar sin más presión que la de alimentar a sus palmeros y satisfacer las ambiciones deportivas de equipos muy muy necesitados de resultados puntuales sin más. Que en 2018 Viñales adopte una actitud en la que el resto del equipo es culpable desde la estrategia hasta los reglajes sólo nos apunta que, efectivamente, no ha aprendido nada desde 2012 sino que se repite en sus mismos errores de culpar a aquellos que le llevaban a luchar por el Campeonato del Mundo (como en 2012) a culparles de todo lo que él como piloto no parece estar preparado para poner en pista.

Blusens Avintia

Y no es por las pataletas de niñato consentido que está dando y las que en Yamaha le estén callando (la rajada de Forcada en plan “por favor despedidme ya” es de estar hasta los mismísimos cojones), es porque además (es decir, encima) prefiere señalar a todo el mundo de lo que él no se atreve a hacer en su equipo. Porque digo yo que él lleva las riendas de su equipo y sabe cómo quiere la moto, ¿verdad?. Porque si quiere gastar unos blandos en la FP3 para asegurarse llegar a la Q2, es él el que tiene la última palabra, ¿o no?. Que Forcada, en su experiencia (que no parece ser poca) tenga que recurrir a la comparación con su vecino Rossi para que Viñales ahorre neumáticos y descarte la estrategia ya denota la línea de trabajo que parecen estar siguiendo: ninguna, básicamente porque el piloto tampoco deja clara cuál quiere seguir. Si luego, tal y como hizo el vecino Rossi, Viñales y equipo son incapaces de improvisar gastar un juego de blandos in extremis para entrar en la Q2 debe ser por la pasividad mutua que se muestran entre todos. Pero en especial, la pasividad del mayor interesado, el que va encima de la moto y el que tiene a sus inexistentes órdenes a un equipo que, a lo mejor e igual que el piloto, ahora también prefieren preguntarle a la prensa qué le falta o sobra a la moto.

Movistar Yamaha

Luego es mejor señalarlos, como hizo en 2012, diciendo o insinuando que no saben, cuando en realidad, lo peor que le está pasando a Maverick Viñales en 2018 es que se ha convertido en la más fácil, digestiva, digerible, masticable y dócil de las presas que Valentino Rossi se ha merendado incluso sin querer hacerlo. Y amigo, si no eres capaz de hablar con tu equipo antes que con la prensa, si no eres capaz de improvisar con ellos una estrategia, da igual cuántas veces lo cambies por otros que te hagan más palmas, que el problema será que aún a pesar de tu inconmesurable talento y capacidad de pilotar una MotoGP, te están ganando con tus mismas armas, mejores o peores que las de otros equipos, y no estamos acostumbrados porque no hemos tenido necesidad de demostrarlo mientras tu vecino termina de monopolizar (o eso dicen) todo el equipo para los próximos dos años mínimo.

Se le puede hacer largo al nuevo Marco “quiero otra moto” Melandri de la categoría. Qué comparación más pésima con un piloto como Zarco, que sea verdad o no, reconoce en público no estar centrado y de ahí su falta de resultados. Allez Johann.

Mapping 88: y es que el segundo piloto que más ganó en la República Checa fue Jorge Martín, quien debería llevar 50 puntos de ventaja en vez ir tres por detrás. Viendo la carrera de Moto3 y observando lo ancho de la pista, la diferencia de trazadas y sobre todo, la cantidad de pilotos que entraban colados a cada curva por no saber frenar a tiempo me hacía preguntarme cada vez que Jakub Kornfeil cogía el liderazgo y lo perdía él solito sobre el supuesto gran nivel de pilotaje de la categoría. Arón Canet cumplió con un segundo puesto, Di Giannantonio aprovechó una carrera lenta para hacerse con su primera victoria (y echarle una mano a Martín restándole puntos a Bezzechi) y por su parte, Marco Bezzechi también decidió echarle una mano a Jorge Martín no atacando como correspondía el liderato de la categoría. Resumiendo, que todo vuelve a empezar oooootra vez en Moto3 desde cero entre Bezzechi y Martín en su extraña pelea por no ser campeones del Mundo.

Red Bull KTM Ajo

Mapping 44: bueno, y el piloto que probablemente más ganó en Brno fue Miguel Oliveira, no sólo por los 25 puntos, por el liderato de la categoría, por las aparentes mejoras de su KTM y por un inmejorable inicio de la segunda mitad del campeonato donde el portugués suele marcar la diferencia, sino por lo que debe estar haciendo pensar todo ello junto a sus rivales. Oliveira se jugó, y bien jugado, el bigote para conseguir la victoria de Brno frente al piloto que se hacía pasar por Luca Marini, muy bueno, dejando más que claro a quien quiera verlo el nivel de competitividad que el portugués es capaz de poner en pista y que, sin aparente ruido y con más handicaps que facilidades, le ha llevado a liderar la categoría. En el Sky deben soñar con aquel cántico futbolero dedicado a Julio Salinas, “qué viene qué viene…”

Mapping 44.2: Seguimos en KTM. Nuevamente la mala suerte se ha cebado con los Espargaró, en este caso con Pol que se fue de Brno con la clavícula rota y veremos a ver cómo llega al GP de “casa” en Austria. Parecía que KTM había encontrado algo en Alemania, pero ni Pol ni Bradley Smith (que se llevó puesto a Viñales, el del 25 mientras a él se lo llevaba puesto Bradl hijo) han podido demostrar del todo en estos dos GGPP. Será interesante ver qué hace Mika Kallio con la KTM en Spielberg y ojalá, Pol Espargaró también.

Ducati Press

Mapping 04: Y la que debería venir, pero bien venida y bienvenida, es la guerra fraticida en Ducati entre Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso por ver quién tiene la clasificación más grande a final de temporada, eso si Jorge Lorenzo no está compitiendo ya en modo 2019 y midiéndose (de nuevo) con Marc Márquez además. Lo cierto es que vienen los circuitos Ducati. Pongamos cervecitas o refrescos a enfriar, llenemos la despensa de snacks domingueros que va a estar divertido. Por cierto, ¿qué marca puso más motos en el top ten? ¿Y en los puntos? Efectivamente, la marca para quien trabaja Luigi Dal’Igna. Bueno, espera, y carrerón por fin de Andrea Dovizioso en este 2018. Si estoy diciendo que existirá una lucha fraticida en Ducati, es porque doy por supuesto que en esta segunda mitad de temporada Dovizioso recordará al del año pasado.

Mapping 19: y si Ducati está plagando de sus motos la zona de puntos y sobre todo el codiciado top ten es, en un gran porcentaje, gracias a Álvaro Bautista y no a Jack Miller. Decía el director de este medio en MotoRaceNation que el Mundial de SBK necesitaba pilotos comprometidos y la verdad, yo creo que Bautista es uno de ellos y se han dado cuenta en Ducati, que según dónde leas parece que quieren contar con Bati para una de las plazas de su equipo titular en SBK (dejando de lado a Forés nuevamente en la parte negativa de la noticia). Sea lo que sea que pase en el futuro, lo cierto es que Bautista lleva una de las motos menos evolucionadas de la parrilla (quitando las KTM y las no-Honda del VdS) y se está metiendo en el top ten como Pedro por su casa. Mira que si va a ser bueno el chaval.

Mapping 93: y tras las Ducati, uno que empieza a tenerlo bastante claro y que ya no necesita arriesgar para aumentar, carrera a carrera, su ventaja en el Campeonato. Pues eso.

Mapping 35: Y de Crutchlow mejor esperar a Austria y Silverstone para tirar las campanas al vuelo…

Gresini Racing

Mapping 97: qué espectáculo y satisfacción volver a ver a Xavi Vierge luchando por los puestos de podio, en una carrera en la que pareciera que íbamos a poder echar una cabezadita pero que, quizá por que no se rodó tan rápido como en otros años, vimos por fin lucha en la cabeza y en eso, en lucha, Vierge es de lo mejorcito que puede ofrecer la categoría. Una carrera lenta pero en la que los pilotos que han puntuado han ido todos con el gancho bien puesto, entrando todos en diez segundos y haciendo relativo lo que pueda ser un mal resultado de uno fantástico. Así, fantástico el quinto de Vierge, y fantástico ver a Jorge Navarro terminar y hacerlo a tan sólo 3,7 segundos del ganador. Algo parecido a lo de Sam Lowes, que no se cayó y metió su KTM en el top ten. No es lo que ninguno esperábamos de Lowes, pero visto lo visto es lo mejor que le puede pasar, que no se hable de él demasiado… Por cierto, de otros que no se habla demasiado y bien que habría que hacerlo son de Iker Lecuona y Augusto Fernández, eso sí, mejorando lo presente y gran parte de lo pasado.



Bueno va, lo vamos dejando ya que estamos de vacaciones. No olviden vitaminarse ni mineralizarse, no vemos como tarde tras el GP de Austria

