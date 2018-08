Eric Granado: “La decisión de Forward Racing fue unilateral”

Pin 5 Compartir

Sandro de Souza / Superbike Brazil

El brasileño Eric Granado ha publicado un comunicado en sus perfiles sociales, ofreciendo su punto de vista acerca de la finalización anticipada del contrato con la escudería Forward Racing, conocida a principios de esta semana y que supone la baja del piloto para lo que resta de Campeonato del Mundo de Moto2.

El actual Campeón de Europa de Moto2 (FIM CEV) y defensor de la corona del Campeonato Brasileño de Superbikes, afirma que la decisión fue unilateral por parte de la escudería, y no comparte uno de los motivos aportados por esta, que es la participación simultánea en dos campeonatos.

La plaza del brasileño es ocupada desde el Gran Premio de Austria por Isaac Viñales, quien a su vez dejó su plaza en el SAG Team.

Reproducimos el comunicado del piloto, publicado originalmente en portugués.

Hola amigos, como ya saben algunos, desde el Gran Premio de Austria no correré más para Forward Racing.

En una decisión unilateral, el equipo dio por terminado el contrato conmigo antes de tiempo sin motivos realmente relevantes.

Les resumiré brevemente.

A finales de 2017 firmé un contrato para participar en el Mundial de Moto2 en 2018 con una moto de chasis Kalex, con la que hasta que llegué a realizar test. Sin embargo, posteriormente el equipo, por razones burocráticas, adoptó Suter, siendo el único equipo en utilizarlo.

Los resultados obtenidos por mí y mi ex compañero de equipo esta temporada revelan la dificultad de desempeño con el chasis elegido por el equipo.

La decisión de Forward Racing de rescindir mi contrato fue una sorpresa para mí.

Desde el comienzo de la temporada, habíamos luchado en cada carrera para evitar las caídas y mejorar el rendimiento. Sin embargo, no había evolución en el equipo. Siempre he dado el máximo en todas las competiciones en las que he participado. El año pasado fui Campeón del Campeonato de Europa de Moto2 y de Brasil, y este año estoy liderando el campeonato brasileño.

La participación en los dos campeonatos siempre ha sido una situación clara y transparente, desde la firma del contrato con Forward y, en ningún caso, ha dañado mi rendimiento, como el equipo afirma en su comunicado.

Por el contrario, participar en los dos campeonatos me motivaba aún más a buscar mejores resultados en Moto2.

Me gustaría agradecer el apoyo de todos y decir que ya estamos trabajando para encontrar nuevas oportunidades para que siga en busca de mi sueño.

¡Gracias Brasil!