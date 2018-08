Jonathan Rea rebaja el record del circuito de Portimao durante los test

Pin 14 Compartir

Tras la productiva primera jornada de test de ayer en Portimao, los pilotos del Campeonato del Mundo Motul FIM Superbike han vuelto a rodar hoy sobre la pista del Autódromo Internacional do Algarve para completar el Test Oficial. De este modo, han podido continuar trabajando en la puesta a punto de sus máquinas para encarar la recta final de la temporada.

Pese al calor y a las elevadas temperaturas del asfalto, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha sido capaz de parar el crono en 1’41.192, logrando rebajar el tiempo que él mismo marcó el pasado año para hacerse con la Superpole en Portimao. El piloto norirlandés, tercero en el día de ayer, ha estado trabajando hoy en la configuración de la moto para preparar la Superpole y en algunos elementos nuevos para la próxima temporada.

Jornada también positiva para los pilotos de Yamaha. A pesar de haber sufrido dos caídas sin consecuencias, Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) ha logrado marcar el segundo mejor tiempo del día por delante de su compañero de equipo y Michael Van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team). Ambos pilotos han estado haciendo simulacros de carrera y han estado trabajando en la electrónica, las suspensiones y el chasis de sus motos con el objetivo de preparar los cuatro últimos rounds de la temporada. A lo largo de la jornada, Lowes también ha estado probando el nuevo neumático más grande.

Marco Melandri, el piloto más rápido en el día de ayer, y Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) han sido cuarto y quinto respectivamente. Los de Ducati trabajaron ayer en la configuración electrónica de la Panigale R y hoy han estado probando, en tandas cortas, los diferentes compuestos de neumáticos que les ha proporcionado Pirelli.

Justo por detrás de las Ducati oficiales ha acabado la jornada Xavi Forés (Barni Racing Team). El piloto español ha sufrido una caída a primera hora de la mañana, sin graves consecuencias. Tras el incidente, Forés ha continuado ensayando con los mismos neumáticos que ya probó ayer con el objetivo de preparar el próximo round.

El séptimo mejor tiempo lo ha marcado Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia). El piloto italiano y su compañero de equipo Eugene Laverty (Milwaukee Aprilia), undécimo, han estado trabajando con algunos elementos nuevos de la horquilla y con el neumático nuevo, ya que están teniendo problemas para encontrar un ajuste completo en la parte trasera de la moto.

Leon Camier ha sido octavo en la jornada de hoy, pero ha terminado el día antes de lo previsto. El piloto se ha resentido de la fractura en la quinta vértebra cervical que sufrió durante el parón vacacional y ha dejado de rodar a las 16.00 hora local. Mientras, su compañero Jake Gagne (Red Bull Honda World Superbike Team), decimotercero, se ha centrado en las nuevas especificaciones, siguiendo la misma línea de trabajo del día anterior.

Una de las novedades del día ha sido la participación del piloto PJ Jacobsen. Tras la ausencia de su equipo, el TripleM Honda World Superbike Team, el americano ha entrenado junto al equipo oficial, logrando el decimoquinto mejor tiempo. Ha empezado la jornada a lomos de la moto de Gagne para terminar rodando con la de Camier, cuando el piloto ha finalizado su día.

Jordi Torres (MV Agusta Reparto Corse), con el noveno mejor crono, ha estado poniendo a punto su segunda moto con el objetivo de mejorarla y tener dos máquinas al mismo nivel. Para ello, el equipo ha estado trabajando en los amortiguadores y en la electrónica de su moto.

Cerrando el top 10 ha acabado Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Junior Team). El piloto italiano ha logrado, en los últimos compases de la jornada, rebajar en casi un segundo el tiempo que él mismo logró ayer.

Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) ha marcado el duodécimo mejor tiempo. Siguiendo la misma línea de ayer, el piloto turco ha estado trabajando nuevamente en la configuración de su moto y se ha sentido cómodo con los cambios que ha hecho el equipo hoy.

Completando la tabla de cronos, Leandro Mercado (Orelac Racing VerdNatura) ha acabado la jornada en la decimocuarta plaza, Román Ramos (Team GoEleven Kawasaki) ha sido decimosexto y Yonny Hernández (Team Pedercini Racing) decimoséptimo.

El cántabro Román Ramos no disputó la jornada de hoy. El piloto del equipo Go Eleven sufrió una caída durante las tandas de ayer que, si bien no produjeron consecuencias físicas para el piloto de Santa María de Cayón, Cantabria, dejaron su ZX-R1000 en muy malas condiciones.