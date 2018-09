Gracias Fenati: el Mapping del Gran Premio de San Marino

Con todo lo que ocurrió sólo puedo decir...

De bien nacidos es ser agradecidos

Todo lo que sigue es opinión, personal e instranferible, del abajo firmante. No confundir con noticias reales, provocadas en rueda de prensa o verdades absolutas.

Team Italia FMI

Mapping 13: Gracias Romano Fenati por todo lo que has conseguido en el Gran Premio de San Marino, que de una forma u otra, ha favorecido al motociclismo y a todo lo que sucede dentro de pista a unos límites que ni tú lograrás entender. Especialmente tú no lo lograrás entender. Gracias Fenati por hacernos recordar, con las manos en la cabeza, que el piloto más talentoso que haya llegado al Mundial en los últimos 20 ó 30 años fuiste tú y no me quedo corto en decirlo. Ni en el debut de Maverick, ni de Dani, ni de Jorge ni de Marc ni de Valentino pudimos ver esa exhibición de elegancia, clase, talento y capacidad de ir rápido que demostraste tú en tu debut. Aquel GP de España 2012 en el que ganó por 36 segundos de ventaja. Ni mojado ni leches, he escrito 36 segundos. Algo que da igual que te lo cuenten o lo veas repetido o lo consultes en wikipedia como está tan de moda en los medios serios, aquello sólo se vivió y se vió una vez.

Gracias Fenati por conseguir que se hable más de ti que de la inmensa, esperada, ansiada y necesitada victoria (¿verdad Domenicali?) de un gran piloto al que estábamos esperando desde Losail. Andrea Dovizioso ha re-encontrado ese instinto que le llevó a luchar por el título en 2017 y ojalá que no lo pierda y veamos un final a tres bandas carrera a carrera. Gracias desde Lesmo, sede del aún Movistar Yamaha, porque has tapado el ridículo de Misano, a dónde venían para renacer de sus cenizas. Yamaha llegó con nuevos fichajes técnicos para llevar a la moto al nivel de electrónica de sus rivales, el hasta ahora talón de Aquiles de la M1, de cuyo trabajo han concluido que la Yamaha necesita un motor nuevo, a poder ser parecido al de las Ducati. Eso se desprende de las declaraciones de Rossi sugiriendo un cambio a configuración V4 en el futuro. Bueno, recordemos que las V4 son todas menos las Yamaha, aún así, llama la atención fichar a un especialista en electrónica para que terminen pidiendo un motor nuevo. Dos conclusiones rápidas, que lo que no estén trabajando en Iwata por la moto no lo va a traer ningún Mesías que pasaba por allí, y dos, pedir un V4 es una huída hacia delante con forma de lotería. A no ser que alguien en Yamaha se esté planteando poder evolucionar un nuevo motor totalmente nuevo en plena temporada cuando lleven dos años sin ganar, es decir, a partir de Assen 2019. ¿Supondría una reinterpretación del reglamento?. Porque igual a Yamaha le interesa no ganar durante dos años y “copiar” lo que Ducati hizo en 2014: llevar el reglamento al límite para poder evolucionar su moto más que los demás. En cualquier caso, la lavada de manos de la nueva dirección técnica tomada en Yamaha tras el parón recuerda a la de Dorna, IRTA y FIM en Silverstone. Aquellos dejaron la decisión de no correr a los pilotos, y el equipo electrónico de Yamaha pide un nuevo motor a Yamaha porque se han quedado sin ideas. Pero sigamos con Fenati que esto aún no ha pasado.

Gracias Fenati por no hacernos hablar de Alex Márquez, quien probablemente haya tocado fondo en Misano desde que llegara a Moto2. Gracias porque ahora no lamentamos su incidente con un Augusto Fernández que empezaba a asomar, y mucho, la cabeza en los puestos delanteros durante el fin de semana de Misano. Gracias por ensombrecer el buen resultado de Jorge Navarro, que está rodando muy bien desde que sabe que tendrá nuevo equipo en 2019, y por ensombrecer un nuevo no-podio de Joan Mir antes de saltar a MotoGP.

Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS

Gracias por darnos dos motos libres en el Mundial de Moto2 para el 2019 y sobre las que cotillear subiendo y bajando pilotos de ellas. Gracias por darle la oportunidad de lucirse al que te vaya a sustituir en lo que queda de temporada dentro del Marinelli Snipers, equipo creado en torno a tu persona y talento olvidado para el pilotaje.

Gracias por no darle mucha trascendencia al asunto Fabio Di Giannantonio dentro del Gresini Racing, una de “ahora no me gusta ese contrato que firmé contigo, Fausto”. Uno de esos asuntos en los que se huele la presión del entorno del piloto por subir de categoría pensando más en el beneficio del mananger de turno que en el beneficio del propio piloto que, la verdad, sería otro de los que promocionan demasiado rápido y sin demostrar mucho en Moto3 salvo agresividad a destiempo.

Gresini Racing

Gracias por ensombrecer, también, la fantástica recuperación del liderato de Jorge Martín. Gracias por hacernos olvidar la caída de Masiá en plena recta y que tan malos, pésimos recuerdos nos trajo de este mismo circuito. Por fortuna, las consecuencias de la caída tiene arreglo, igual un poco más lento de la cuenta para Ayumu Sasaki, pero al fin y al cabo, arreglo.

Gracias Fenati por llevar de vuelta a la pista la noticia en un GP que mal empezó para los amantes de este deporte, incluso por llevar a este deporte a portadas que extrañamente ocupa. La Rueda de Prensa previa fue un poco bastante vergonzosa por ver a algún periodista (en este caso Mela Chércoles) intentar volver a llevar la noticia fuera de pista, incluso fuera del recinto del circuito y ver cómo Marc Márquez, ingenuo, le seguía el rollo y nos ofreció la foto que todos pudimos ver, con un Valentino Rossi tan poco propio y avispado como Mela o Marc (Marc, eres piloto. Pilota). Gracias Fenati por quitarle la razón a quienes como Romojaro celebraron y vitorearon que Mela “provocara” una noticia en vez de contar cosas de motociclismo. Luego, el mismo Romojaro se quejaba de que los periodistas de La Vuelta no contaban cosas de ciclismo. Gracias Fenati por evitar que una provocada no noticia fuera la noticia del finde. Gracias por devolver el motociclismo a pista, aunque haya peridistas que ni estando allí encuentren la noticia y tengan que provocarla en las ruedas de prensa.

Gracias Fenati por recordarnos a los cuarentones y enseñarles a los menores de 35 que quieran saberlo qué significa el apellido Castiglioni en el motociclismo y particularmente en la competición: el orgullo de ser uno mismo y medirse a los demás de tú a tú, sin frenar a los rivales ni mecánicamente ni por reglamento. Que le pregunten si no a Mamola, Lawson o Kocinski, que igual ya es consciente de lo que le dieron en Cagiva.

Gracias Fenati por habernos hecho hablar de maniobras pasadas que del domingo a lunes por la noche, momento en el que esbozo estas líneas, han ido evolucionando del intento de homicidio a gamberrada típica. Si bien es cierto que se echa de menos el romanticismo de un motociclismo extinto entra balas de paja y pillerías, no menos cierto es que ya está EXTINTO. Gracias por hacernos ver que si quizá a otros pilotos no les sancionaron por la misma maniobra igual, quizá, se deba a la influencia de su apellido y no a la gravedad de la acción que, según quien la haga, según te apellides es de primeras un intento de homicidio o una gracieta, ¿verdad, Fonsi Nieto?.

Gracias Fenati por dejarnos el inédito récord de ser despedido de tres equipos en menos de dos años, los dos últimos en menos de 24 horas.

Gracias Fenati por hacer que el más que probable fichaje de Dani Pedrosa por KTM como piloto probador (o quizá algo más) haya pasado muy de soslayo y haya tenido como consecuencia que el mismo Dani no participara en los test que HRC llevó a cabo en Misano el lunes tras el GP. De confirmarse, seguro que Dani aportará a KTM tanto como a Honda en los últimos años. Ahora ya, que cada piense si esto es mucho o poco.

Gracias Fenati porque diste a Cal Crutchlow (tercero, podio, segunda Honda nuevamente, no tiene problemas de puesta a punto como “otros” más experimentados con Honda y además es el mejor independiente a la par que bocazas molesto para muchos) la oportunidad de lanzar uno de esos dardos que de vez en cuando lanza diciendo las verdades que los pilotos españoles ni sus reconocibles palmeros infiltrados en la prensa se atreven a decir. Ya fue el único que dijo claramente que no quería correr en Silverstone y aquí el único que dijo lo que todo el mundo pensaba: que con la experiencia y bagaje de Fenati este Mundial no puede permitirse el riesgo de tener a este tipo en sus filas. Igual en otros mundiales ya extintos sí, pero en este, no.

Team LCR

Gracias Fenati por hacer obviar a los que dicen que tu maniobra no es tan grave que el protector de freno se impuso para evitar toques accidentales, no para disculpar los intencionados. Un protector de freno que sospechamente, perdón, curiosamente es de la misma marca para todos los equipos al igual que los dashboards y otros componentes aparentemente no regulados. Gracias por pasar por alto la necesidad de esa pieza por la que un día clamamos, reclamamos y celebramos se impusiera por seguridad.

Gracias Fenati por hacer que los equipos hayan dejado en ridículo a Dirección de Carrera haciendo lo que el Comité de Selección nunca tendrá valor a hacer con un piloto con club de fans italiano o español. De momento han sido los equipos los que te han dejado fuera del mundial. No han sido las incendiarias redes sociales, los aficionados sentenciosos ni la prensa advenediza, han sido los equipos los que te han dejado fuera, han sido los equipos los que se han sentido amenazados por tu imagen, los que pagan y los que ponen su nombre al servicio del piloto. ¡Qué fuerte e importante eres Fenati! ¡Los equipos te tienen miedo! ¡Bravo bambino, el Mundial se te quedó pequeño! En la otra parte, hasta la Federación Italiana ha temido a Fenati y le ha fulminado la licencia por si acaso el piloto se echa atrás en su decisión de volver a pilotar. Algo que en su día no hicieron con Canepa, y que en justicia habría que haber hecho. Si alguno de los que le defienden es más valiente que estos equipos o que la cobarde Federación Italiana, les invito a considerar el hipotético fichaje de Fenati si éste hubiera decidido seguir compitiendo.

Gracias Fenati por recordarnos la necesidad de brindar segundas, terceras y cuartas oportunidades. Gracias por todo y gracias por haber decidido retirarte en tu momento de mayor fama, que para tener pilotos en pista que con acciones antideportivas ocultan, tapan, invisibilizan y desprecian el trabajo del resto de pilotos ya hemos tenido y tenemos ejemplos varios, pero por lo menos utilizan su talento para ganar de vez en cuando en vez de quejarse por no ser capaces de adelantar a un rookie con peor moto que la tuya.

Gracias Romano Fenati, no olvides vitaminarte ni mineralizarte en tu nuevo camino, ese que has escogido una vez te has cerrado los demás.

Sinceramente tuyo:

@mnlt15