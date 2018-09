Pin 2 Compartir

Team Go Eleven

Román Ramos disputó durante el pasado fin de semana la ronda portuguesa del Campeonato del Mundo de Superbikes.

Tras el largo parón de verano, semanas antes de la prueba se disputaron en el mismo circuito de Portimao, en el que el cántabro experimentó dificultades en la puesta a punto de la moto, que se replicaron ya desde los entrenamientos libres del viernes, con una Kawasaki que se mostraba nerviosa e inestable.

De cara a la primera carrera, desde el Team Go Eleven apostaron por una táctica conservadora, que permitió al piloto de Santa María de Cayón sumar dos puntos correspondientes a la decimocuarta plaza.

El equipo trabajó durante toda la noche para cambiar radicalmente la puesta a punto, mejorando mucho de cara a la segunda carrera.

Sin embargo, cuando Román peleaba con sus rivales habituales, con el top-10 como objetivo, perdió el tren delantero, sufriendo una caída sin consecuencias.

Román Ramos:”Hicimos un gran esfuerzo antes de la primera carrera, pero no podía pilotar como quisiera, no podía ir deprisa. El equipo trabajó mucho pero no pudimos cambiar nada. Al final pudimos sumar algunos puntos, aunque lejos del rendimiento que esperaba.

En la segunda carrera era otra moto, el equipo hizo magia por la noche, no era exactamente como me hubiera gustado, pero todo iba muchísimo mejor, y pude ser más rápido, de hecho me estaba divirtiendo y tenía cerca a Camier y mercado cuando sufrí la caída. Lo siento mucho, estaba apretando mucho y perdí el tren delantero. Gracias al equipo por su esfuerzo y el gran trabajo realizado.”