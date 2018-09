Xavi Cardelús sustituye a Fenati en el equipo Snipers

Pin 4 Compartir

Xavi Cardelús y el equipo Snipers han llegado a un acuerdo que posibilita que el piloto andorrano dispute los últimos seis Grandes Premios de la temporada del Campeonato del Mundo de Moto2 con la formación italiana.

En virtud de este acuerdo, Cardelús tomará parte en los Grandes de Aragón, Tailandia, Japón, Australia, Malasia y la Comunitat Valenciana ocupando la plaza de Romano Fenati.

El piloto andorrano valora en estos términos la oportunidad que se le presenta a partir de este fin de semana: “Lo cierto es que todo ha sucedido muy rápidamente y ha sido inesperado. En principio no debía disputar los últimos Grandes Premios de la temporada, pero surgió esta oportunidad y había que aprovecharla. Quiero agradecer la confianza del equipo Snipers, una formación con una amplia trayectoria mundialista que me posibilita correr por primera vez en circuitos en los que no tenía previsto hacerlo. Será muy interesante y sobre todo muy útil para ir conociendo los trazados de fuera de Europa en los que no he corrido nunca. El objetivo en estas carreras es el de seguir aprendiendo y acumular buenos kilómetros de experiencia pensando en que el próximo objetivo es el de ser piloto permanente del Campeonato. Esta temporada he disputado ya nueve Grandes Premios como wild-card y la experiencia me ha servido para mejorar y crecer como piloto”.

El debut con su nueva formación tendrá el circuito de MotorLand como escenario. Esta circunstancia comporta un importante valor añadido para Cardelús: “Que la primera carrera con Snipers sea en MotorLand es ideal porque se trata de un trazado que conozco de sobras ya que he corrido allí en el Moto2 European Championship. Este fin de semana, todo será nuevo por lo que respecta al equipo y su sistema de trabajo y correr en un trazado conocido me ayudará a evolucionar más rápidamente a lo largo del Gran Premio”.

En el Campeonato de Europa, el piloto andorrano seguirá participando con su formación, el equipo Stylobike de Valeriano Rodríguez.