Román Ramos puntúa en las dos carreras de Argentina

Pin 25 Compartir

El Villicum sorprendió a todos. Con una hermosa construcción y una organización perfecta, Dorna, junto con los organizadores argentinos, hicieron un gran trabajo. La pista ha enamorado a todos los pilotos con su trazado técnico y su pilotaje divertido.

Team GoEleven

El viernes arrancó muy bien para el Team GoEleven, en una pista que aún tenía que ser engomada y que estaba muy resbaladiza.

Para Román Ramos no fue muy bien el día por unos problemas técnicos que le hicieron perder toda la segunda sesión de entrenamientos lo que le lastró tanto para la puesta a punto de su máquina como para el mejor conocimiento de la pista. En el FP4 volvió al asfalto, pero no pudo exprimir el nuevo neumático en la calificación, aunque sí que mostró un excelente ritmo de carrera, como confirmó horas más tarde en la primera del fin de semana.

Román en las últimas 6 vueltas fue uno de los más rápidos en la pista. Consiguió alcanzar a Florian Marino e intentó adelantarle en la última curva para arrebatarle la P11. Finalmente logró un buen 12º puesto que moralmente le sentó muy bien.

En la segunda carrera las expectativas eran muy altas, pero el calor, más de 10 grados más que el sábado con el asfalto a 52ºC, y la lluvia caída en la noche, cambiaron enormemente las condiciones de la pista, creando varios problemas a Román, tanto en la maniobrabilidad de la moto como en el agarre del neumático delantero. La 13ª posición fue el mejor resultado posible.

Román Ramos #40 (carrera 1 WorldSBK 12º): “El viernes estaba muy preocupado, tenía muchos problemas y no era rápido. El equipo ha hecho un gran trabajo y esta mañana me ha dado una moto completamente diferente; me ha gustado de inmediato. En la carrera salí bien, pero con los neumáticos nuevos y el depósito lleno tuve varios problemas. Entonces, al ir gastando los neumáticos pude pilotar mejor y ser más rápido. De hecho, hice mi vuelta más rápida en la penúltima vuelta de la carrera. Mañana intentaremos ser competitivos antes”.

Román Ramos #40 (carrera 2 WorldSBK 13º): “Después de la carrera de ayer pensé que podría dar un buen paso adelante en la carrera 2. ¡Olí el top ten! Pero las diferentes condiciones de la pista tuvieron un impacto muy negativo. En la segunda vuelta tuve un toque con Camier y perdí 4 segundos, y también el contacto con el grupo delantero. Volvemos a casa con 7 puntos. Después de todo, está bien”.

Denis Sacchetti (jefe de equipo): “Argentina nos ha dado una experiencia realmente positiva, con gente muy hospitalaria y una pista maravillosa. Román ha sumado puntos en ambas carreras, pero no podemos estar contentos porque tanto él como el equipo están trabajando muy bien, pero, desafortunadamente, la moto no nos permite hacer más. ¡Nos vemos en 15 días para la gran final en Catar!

Fuente: La web del motor