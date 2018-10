Pin 4 Compartir

Ángel Nieto Team

Una locura de carrera. El Gran Premio de Australia de Moto3 se ha celebrado esta mañana en el Circuito de Phillip Island y, créanme, no resulta sencillo detallar lo sucedido en el impresionante circuito australiano.

Toda la parrilla de Moto3 metida en un puño, como un pelotón ciclista, peleando por la primera posición, toda una carrera de supervivencia, pero un espectáculo para disfrutar.

Fijándonos en los candidatos al título, Bezzecchi fue de menos a más, pasando del decimoquinto inicial al primer puesto en cuestión de siete u ocho vueltas, hasta que un encendido Rodrigo se lo llevó puesto. Ambos al suelo y ambos fuera de carrera.

Fea fue la caída que sufrieron los compañeros de equipo Masiá y Ramírez. El valenciano sufrió un highside y en su caída arrastró a su compañero.

El otro candidato, Jorge Martín, partía desde la pole, pero su inferioridad mecánica se hizo patente. Aguantó en cabeza lo que pudo, pero parte de la carrera la pasó intentando superar la séptima u octava plaza. La caída de Bezzecchi relajó un poco al madrileño, quien aun así continuaba peleando por la victoria, con una maniobra extraordinaria a dos vueltas del final, cuando al final de la recta de meta superó a tres pilotos para liderar mientras pudo.

Al final, aguantó el tirón para ser quinto en meta. Sin embargo, y a pesar de haber aumentado a doce su ventaja respecto a Bezzecchi, la segunda plaza de su compañero Di Gianantonio le mete en la lucha por el título, a veinte puntos en la general. Parecen muchos, pero viendo el devenir del campeonato, no es nada. Aun así, en Malasia Martín puede ser Campeón del Mundo.

¿Y la victoria? Para el más valiente de la jornada, el más osado en una carrera en la que no era fácil mantenerse en pie, o si no preguntemos a Foggia y Arbolino, que se fueron al suelo a poco del final. Albert Arenas apretó los dientes y en la última vuelta se llevó el gato al agua y su segunda victoria. Una de esas que no se olvidan, porque esta carrera es para verla una y diez veces.

La tercera posición fue para el joven Celestino Vietti, sustituto de Bulega en el Sky.