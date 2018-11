Xavi Forés disputará el BSB con Honda

Pin 0 Compartir

Honda Racing BSB

Xavi Forés ha dado un paso más en su carrera y durante la temporada 2019 disputará el prestigioso British Superbike con el equipo oficial Honda.

Tras una sensacional temporada en el Campeonato del Mundo de Superbike, en la que logró cinco pódiums y finalizó séptimo en la clasificación general, la inentendible dinámica del mundial dejó fuera al valenciano, que pone rumbo al BSB donde tiene claras opciones de lograr un nuevo campeonato nacional.

Será un nuevo reto en la carrera de Forés, quién atesora los títulos nacionales de España (2010 y 2013) y Alemania (2014). Además, también en 2013 se proclamó Campeón de Europa.

Durante su carrera, Forés ha disputado pruebas del Mundial de Supersport, Superbikes, Supertock 1000, Moto2 e incluso MotoGp.

Con este cambio, podría suceder en el palmarés a Gregorio Lavilla, único piloto español en lograr el título del BSB en la categoría reina.

Su compañero será Andrew Irwin.

Xavi Forés: “Estoy emocionado de venir a Inglaterra y correr el BSB. Siempre he seguido las carreras y me parece un campeonato fantástico, con una gran base de fans. Tener la oportunidad de competir en el Reino Unido y pilotar en nuevos circuitos me entusiasma, y estoy deseando que llegue el momento de comenzar a hacerlo. Gracias a Honda por esta oportunidad, ¡no puedo esperar a empezar!”