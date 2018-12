Isaac Viñales salta al Mundial de Supersport con Kallio Racing

Pin 7 Compartir

Isaac Viñales ha firmado con el equipo Kallio Racing para competir en 2019 en el Campeonato del Mundo FIM Supersport, según ha anunciado este martes el equipo finlandés. El debut del piloto español de 25 años en el paddock del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike llega de la mano de una de las escuderías de referencia en la categoría, ya que el Kallio Racing es el actual campeón de World Supersport junto con Sandro Cortese. Como el piloto alemán,Viñales llega desde el Campeonato del Mundo de MotoGP, donde en los últimos años ha competido en Moto2™.

Viñales destacó especialmente en 2014 y 2015, cuando sumó algunos podios en Moto3™ y terminó séptimo y noveno en el campeonato. Su nueva etapa en World Supersport ha empezado ya con una primera toma de contacto con su equipo y con la exitosa Yamaha YZF-R6 en un test privado en el circuito de Almería, junto con el belga Loris Cresson, quien ya corrió para la escudería en 2018 y volverá a hacerlo la próxima campaña. La escudería tiene previsto incorporar a un tercer piloto cuyo nombre se anunciará próximamente.

“Hemos estado hablando con Isaac durante algún tiempo sobre la próxima temporada y ahora hemos firmado el contrato”, ha explicado Vesa Kallio, Team Manager del equipo.

“Naturalmente, he seguido un poco la carrera de Isaac, especialmente cuando estaba obteniendo mejores resultados en Moto3. Últimamente no lo ha hecho tan bien, pero es difícil decir las razones cuando no he estado cerca para ver cómo han trabajado él y su equipo. Sin embargo, nos ha interesado el paquete completo, él tiene una buena actitud y además Maverick [Viñales, primo de Isaac] ha prometido ayudarlo en los entrenamientos”.

Por su parte, Viñales se ha declarado satisfecho con la toma de contacto con su nuevo equipo: “Estoy muy contento con los primeros tests que he hecho con el Kallio Racing. La moto me ha dado buenas sensaciones y el equipo funciona muy bien”.