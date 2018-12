Franco Morbidelli: “Daremos el máximo para que nuestra gente esté orgullosa de nosotros”

Franco Morbidelli se muestra muy satisfecho y optimista de su primera toma de contacto con su nuevo equipo, el PETRONAS Yamaha SRT.

El piloto italiano de la primera estructura malasia en el Mundial de MotoGP, el PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team, fue uno de los protagonistas de los primeros tests de la pretemporada 2019, disputados el mes pasado en Valencia y Jerez. En pleno parón invernal, Morbidelli habla sobre su papel en este nuevo proyecto, sobre cómo han sido estos primeros días con su nuevo equipo y sus primeras vueltas encima de la Yamaha YZR-M1.

¿Qué pensaste cuando recibiste la propuesta de entrar en este nuevo proyecto?

“Me puse muy contento cuando recibí la llamada de mi mánager y me comentó que había esta posibilidad. Me habló de un nuevo proyecto, muy ambicioso y con buenas oportunidades, que podría ser un gran reto para mí. A partir de ese momento empecé a interesarme más por toda la estructura de este nuevo equipo y hablé con gente de Yamaha”.

¿Te sientes parte importante de esta aventura del PETRONAS Yamaha SRT?

“Siento que soy unas de las personas que tiene el deber de hacer este proyecto grande. No siento que tenga más o menos responsabilidad, todos somos igual de importantes. Cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo lo mejor posible, dar nuestro máximo, para que tanto PETRONAS, Yamaha, los patrocinadores y nuestros fans estén orgullosos de nosotros”.

Después de tu año como rookie en MotoGP, ¿sientes para este año una presión extra añadida?

“En este juego siempre existe la presión, así que sí que la siento, pero no es un problema, es cómo funciona este deporte”.

Ya has completado dos semanas de test con el equipo, ¿cómo han sido estos primeros días con ellos?

“Han sido muy buenos. Me sentí muy cómodo ya desde el primer día, en gran parte porque con la mayoría de mi staff técnico ya había coincidido anteriormente en otros equipos. Así pues, no fue un gran shock para mí. Además, con aquellos con quién no había trabajado ya los conocía y habíamos hablado desde hace tiempo”.

Uno de los miembros con quién no habías trabajado anteriormente es tu jefe de mecánicos, Ramon Forcada. ¿Cómo es trabajar con un profesional con tanta experiencia como él?

“Está yendo muy bien. De momento sólo hemos hecho cuatro jornadas de test, pero las sensaciones son muy positivas. Es tanto un hombre como un jefe de mecánicos muy experimentado, así que tengo mucha curiosidad por ver cómo podemos reflejar nuestro trabajo en pista”.

¿Cuáles fueron tus primeras impresiones con la Yamaha YZR-M1?

“Es una moto muy fácil de llevar al límite y eso me ha sorprendido mucho. Cuando llegas a este punto extremo, es el momento de trabajar en qué se puede mejorar. Aquí empieza el trabajo de verdad”.

“Tengo ganas de encontrarme con los fans de Malasia, porque sé que el amor que tienen por MotoGP es muy grande y quiero vivirlo de primera mano junto al equipo”

¿Crees que tendrás que cambiar tu forma de pilotaje para adaptarte a esta nueva moto?

“Aún necesito más vueltas para entender perfectamente cómo y qué debo cambiar de mi estilo de pilotaje. Creo que será un proceso natural, de ir paso a paso, y ver qué necesito para ser más rápido.”

En los tests se ha podido ver que tenéis un gran apoyo por parte de Yamaha Motor Co. Esto es muy valioso para el equipo…

“Tanto en Valencia como en Jerez, hemos tenido a muchos miembros de Yamaha trabajando y ayudándonos en el garaje. Esto es bueno porque así nosotros podemos transmitirles nuestras sensaciones y toda la información que esté a nuestro alcance para que puedan trabajar en la dirección correcta de cara a la próxima temporada”.

¿Cuáles sus tus expectativas de cara a esta temporada 2019?

“Creo que aún es demasiado pronto para ponernos objetivos, debemos esperar a ver cómo van los tests de febrero y marzo. Se espera que traigan novedades de cara a los próximos entrenamientos, así que primero deberemos probarlas y ver hasta dónde podemos llegar. Una vez terminemos la pretemporada, veremos dónde podemos estar en los Grandes Premios”.

Ahora tocan casi dos meses sin poder subirte a la moto, ¿qué planeas hacer durante este parón?

“La idea es descansar, descansar mucho y estar con mi familia y mi gente. También tengo ganas de ir a esquiar unos días con mis amigos”.

Una vez terminen estos meses, será el momento de viajar por primera vez a Malasia, un momento muy importante para todo el equipo.

“Se prevé que la presentación del equipo sea en Malasia, justo antes de los tests en el Sepang International Circuit, así que tengo mucha curiosidad por ver qué recibimiento tendremos. Tengo ganas de encontrarme con los fans de este país porque sé que el amor que tienen por MotoGP es muy grande y quiero vivirlo de primera mano junto al equipo”.