Entrevistamos a María Herrera en Motorland

Estuvimos en Alcañiz presenciando la ronda de Aragón correspondiente al Mundial de Superbikes y aprovechamos la ocasión para hablar con María Herrera. La piloto, que ya preparaba su paso a SSP el pasado año, nos recibió gustosa a pesar de sus obligaciones dentro del equipo “hay días más tranquilos que todo va rodado pero hoy no he parado” nos comentaba tras repasar la telemetría de sus entrenos, tras lo que nos comentó como se está adaptando a la categoría y sus planes de futuro dentro del paddock de las motos de calle que pueden resultar, a priori, sorprendentes. Y el domingo, en Motorland, puntuó por segunda vez en SSP.

Estuvimos hablando el año pasado en Navarra (asiente recordando), y nos comentabas que participabas en el RFME Superstock 600 preparando el salto al Supersport, ya has dado ese paso, ¿Cómo valoras el comienzo de la temporada?

El equipo es nuevo, está claro que hay que entrenar y dar más vueltas. La gente tiene mucha experiencia. Estamos mejorando en cada carrera y en cada entreno, y ese es el objetivo, seguir mejorando y conocer mejor la moto.

Ya has conseguido el primer punto, en Buriram, ¿Te ves habitualmente en la zona de puntos?

Pienso que hay llegar al circuito y ver los datos, vamos un poco perdidos cuando llegamos a un circuito nuevo. Si encontramos la comodidad con la moto estaremos en los puntos, pero hay mucho nivel y hay que conocer la moto.

¿Hay algún circuito que tengas marcado especialmente, donde tengas claro que lo vas a hacer bien?

No, realmente es la moto. El año pasado, como visteis, hice muy buenos tiempos. Es una moto nueva, corre bastante y las referencias cambian.

A nivel de pilotaje y mecánico, ¿Donde hay que mejorar?

Hay que mejorar bastante, es una moto completamente distinta, corre 20 km/h más. Los neumáticos nos obligan a correr mas a pico y no me deja hacer tanto paso por curva como a mi me gustaría. Hay que encontrar el equilibrio entre el paso por curva y poder pararla.

Has pilotado en 125cc, Moto3, Supersport 300, Superstock 600, y ahora en Supersport (“he llevado de todo” confirma riéndose). Has hecho de todo, te estás convirtiendo en una piloto muy completa

La verdad es que sí, pilotar tantas motos me ha facilitado ir rápido con la 600, porque hay que hacer bastante paso por curva y rodar cómoda.

Compaginar dos categorías en una misma temporada, ¿completa, ayuda, limita?

El año pasado lo hice porque me apetecía. La 300 no era nuestro camino y quería subir de categoría. Me sorprendió ir tan rápido porque desde la primera carrera estuvimos en cabeza. Hice podium en mi segunda carrera sin entrenar apenas. He estado cerca de los records en cada circuito. No se lo recomiendo a nadie, porque cambiar de moto es complicado.

Este año firmé primero con la moto eléctrica, pero no podía decir que no a esta propuesta porque las 600 como piloto me aporta mucho mas.

Has comentado que la Supersport 300 no eran tu camino (hace un gesto reafirmándose) ¿Te ves más en una moto media, como las 600cc, Moto2?

Sí. El camino es una moto grande. La 300 es inferior a una Moto3, y lo hice porque no tenía nada y quería buscar un camino en Superbikes y lo estoy consiguiendo. La 600 es una categoría que corre y es una categoría de verdad.

Volvamos a la moto eléctrica… ¿Cómo se pilota una MotoE?

Pesa bastante, es muy distina a todo. Me ha sorprendido el chasis. Gira bastante bien si la puedes parar, que es lo que más está costando a todo el mundo. Hay que entrenar, porque solo hice un entreno en seco de diez vueltas.

¿Y lo de llevar una moto automática?

Es raro, es una tontería cambiar porque no tengo palanca, pero al final te acostumbras. Lo raro es el sonido, no se oye.

¿Qué has encontrado en el paddock del Mundial de Superbike?

La verdad es que te llevas bien con todo el mundo, te llevas bien con los pilotos, es más cercano y me lo paso bastante bien. Compartir información mola mucho y poder tener amigos en el paddock también.

¿Cual es tu objetivo a medio o largo plazo?

Estar en el grupo de cabeza. Podremos si encontramos la comodidad. Nos faltan vueltas y conocer más la moto. Si encontramos una moto a mi estilo, seremos capaces.

¿Te ves desarrollando una carrera en Superbikes?

Sí. Me gusta el paddock y la categoría de Supersport y Superbikes, algún día, también.

Apuntas a Superbike…

Sí, yo no me estanco. Pensaba que no podría con la 600 el año pasado y me sorprendí a mi misma y a la gente viendome la más rápida en muchos circuitos. No creo que sea un límite.

Gracias a MS Racing y María Herrera por recibirnos.