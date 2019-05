Declaraciones de Xavi Forés tras las carreras del BSB en Donington Park

El valenciano Xavi Forés ha dado muestras de su incuestionable calidad en su tercera participación en el British Superbike.

A bordo de la Honda Fireblade, Forés subió al pódium en las tres carreras celebradas este fin de semana en el Circuito de Donington Park.

En la segunda, celebrada el domingo por la mañana, Forés luchó codo con codo frente a Scott Redding, ganador de las tres pruebas disputadas y nuevo líder del Campeonato.

Repitió la segunda posición en la carrera celebrada por la tarde, sumada al tercer puesto de la carrera que se había disputado el sábado.

Gracias a estos resultados, el piloto de Honda asciende a la quinta posición de la clasificación general.

Xavi Forés: “Sinceramente, no esperaba que este fin de semana terminara de la forma que lo ha hecho. Ayer estaba feliz por haber conseguido mi primer podio en el BSB, pero ¡hoy hemos sumado dos más! Hemos trabajado muy duro con el Fireblade para ser rápidos y consistentes en los tiempos. En la segunda carrera de hoy me he sentido mucho peor, he tenido mucho spin y he intentado controlar la situación. Perdí algo de tiempo luchando con Tarran, lo cual disfruté, aunque cuando logré pasarlo definitivamente, la diferencia con Scott era demasiado grande. Salir de aquí con una tercera y dos segundas posiciones es genial y más que una victoria para mí, especialmente después de las dos primeras rondas.”