Declaraciones de Román Ramos tras la segunda prueba del Campeonato de España de Superbike

El pasado fin de semana se celebró en el Circuit de Catalunya la segunda prueba del ESBK, el Campeonato de España de Superbike.

Aún no recuperado del todo de su caída en Jerez, sede de la primera prueba, acudía el cántabro Román Ramos, piloto del equipo de Héctor Faubel, Fau55.

El de Santa María de Cayón partió desde la octava posición en la parrilla, después de haber realizado la mayoría de los entrenamientos libres en mojado, sin rodar del todo al límite para no dañar su mano lesionada .

Tanto en el warm up como en carrera, Ramos sufrió problemas de agarre con los neumáticos, que no le permitieron pasar de la octava posición final.

Este resultado sabe a poco al cántabro, que espera mejorar sus resultados en las próximas carreras.

Román Ramos: “El fin de semana fue bastante complicado. Llegaba de la lesión, me probé el viernes y funcionaba bastante bien, me dolía un poco, pero no fue impedimento. El primer día fue en seco, rodamos tranquilos sin ir al límite para no caer. El segundo día fue en mojado y el sábado por la mañana también, y tampoco forzamos para no dañar la mano.

En los entrenos del sábado por la tarde hice una buena vuelta y en la siguiente iba más rápido, pero me estorbó otro piloto, así que salimos octavos.

Lo que probamos en el warm up no funcionó, la moto patinaba bastante y no me encontraba a gusto, iba al filo de la navaja. Pusimos un neumático más blando en carrera para intentar tener más agarre en la máxima inclinación, pero iba igual que durante el warm up.

Durante toda la carrera me encontré mal, con muchos sustos, no podía abrir gas. En las frenadas me sentía muy fuerte, que es donde intentaba alcanzar a los pilotos que llevaba delante, pero no podía seguir su ritmo.

Me siento bastante frustrado, tenemos nivel para estar más adelante. Una octava posición no me sabe a nada. Hay que seguir trabajando a tope para estar donde creo que podemos estar. Tenemos nivel para ello. Hay que seguir trabajando y mirar hacia adelante.”