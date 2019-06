David Asencio analiza lo sucedido durante la ronda de Misano del Campeonato del Mundo de Superbike

Mmmm… llega el verano. Se ve que el calor empieza a afectarnos; pensar en las cañitas, la playa, el monte, el tinto con limón, las puntillitas, las tortillitas de camarones… ¡Ay señor, qué calores! El calor aplatana, máxime cuando al sol te plantas en 50 grados un día sí y otro también. Pero en Misano no tuvimos ese infierno, tuvimos otro, de otro tipo. Probablemente nadie pensó que pudiese ocurrir lo que ocurrió ni la forma en que lo hizo.



Rea viene a decir ahora que Bautista no es imbatible. Cómo ha cambiado el asunto, ¿verdad? De seguir así la cosa, puede que incluso las restricciones de rpm lleguen a las Kawa, algo impensable al principio de la temporada. Y es que somos unos “atacaos”, primera prueba y ya nos ponemos a colocar etiquetas sobre la gente. La necesidad de “vender” crea una producción masiva de noticias, aunque en muchas ocasiones no son fruto más que de eso, la necesidad de vender. Más nos valdría tener más paciencia, esperar a que acontezcan de verdad las cosas y entonces, tras un análisis, hablar de lo que sucede. Ducati y Álvaro empezaron muy fuertes, pero ahora ya se alzan voces que hablan de “crisis”, “errores”. Señores que escriben esas cosas, ¿han montado alguna vez en moto?, ¿les resulta fácil? Para mi gusto, no son errores, al menos más allá de los que se comenten cuando intentas ir al límite y eso me lleva a la segunda parte de la reflexión. Álvaro ha ido al límite, desde el primer día y pilló con el paso cambiado a todos, incluido Rea. Hasta que no han reseteado y vieron dónde estaba el nivel, no ha habido otra opción que no fuese Álvaro.



En este sentido, es una verdadera pena lo que ha ocurrido con Van der Mark. Sin duda, estaba en condiciones de pelear por victoria, como lo hizo en Jerez, pero una vez más ha habido mala suerte y se frena la progresión del holandés. Espero, deseo con fuerza que vuelva pronto y bien, porque es la única Yamaha que veo con verdaderas opciones de ganar. Melandri parece que avanza, Cortese mejora, Lowes… es Lowes y Baz… Sí, Loris Baz y abro nuevo párrafo para él.

La vuelta de Ten Kate ha tenido un morbazo increíble. El preparador ligado durante toda su vida a Honda, vuelve con Yamaha, a mitad de temporada y sin entrenar apenas nada. Aún así, se ha marcado un excepcional resultado en la manga disputada en lluvia y queda, por sistema, delante de las Honda… La sonrisita en el equipo debe ser morrocotuda, viendo cómo se arrastran las Honda por los circuitos, mientras que ellos, recién llegados, se dan el lujo de marcarse un cuarto puesto, algo impensable para Honda incluso estando Camier, el piloto más competitivo del equipo gestionado por Moriwaki. ¿Justicia divina? No sé, pero lo de Honda en el WSBK es de chiste malo. Takahashi parece que le saca algo más de partido, pero habiendo visto en pista el comportamiento de la CBR… no sé, diría que este modelo no tiene calidad para llevar esa denominación que tanta gloria ha dado a los japoneses durante tantos años.

Mercado ha vuelto realmente fuerte, no esperaba tanto rendimiento del argentino y menos regresando tras una convalecencia bastante larga. Sabía de su calidad, pero realmente se está mereciendo un material a su altura. Al fin y al cabo, es el que está sacando las castañas del fuego al Orelac, porque Calero no está ni se le espera. Pero si alguno destaca de entre los privados, ese es Razgatlioglu. Está como un cencerro, puede ser, a veces se pasa de agresivo y es algo que paga en forma de consumo excesivo de neumáticos, lo que le penaliza al final de carrera, pero que le está echando “condensadores” al asunto es evidente. La pugna que tuvo con Rea lo atestigua, al igual que las carreras anteriores, aunque con menos suerte. Es una “intención”, unas “ganas” que no veía en el WSBK desde hace mucho, quizás por los ánimos que le inculca su mentor, Sofuoglu, que le hace ver un campeonato que aunque para la mayoría es la “cara B” de Dorna, para él le ha servido como plataforma para encumbrarse como verdadero mito del WSSP600, algo que puede conseguir su discípulo en el WSBK.

Esa misma intensidad se ha podido disfrutar en el WSSP600 con Caricasulo y Krummenacher. La disputa que mantuvieron los compañeros de equipo ha sido fantástica, si no lo has visto ya estás tardando, porque es digno de verse. Ambos están un paso por delante y entre ellos el nivel es muy parejo. A la fiesta se ha sumado Mahías, que con la pole parecía que renacía y lo hace, pero aún le falta consistencia a esa ZX6R para poder disputar victorias. Okubo le sigue a la zaga dentro de la “copa Yamaha”, con decepción de por medio para De Rosa, que sigue sin salir del pozo en el que se encuentra con su MV. En cualquier caso, las anticomerciales 600 nos ofrecen, SIEMPRE, un verdadero espectáculo.

Y en WSSP300 estuvo a punto de producirse algo que ya adelanté en anteriores cámaras, un accidente de consecuencias incalculables. La primera caída se produjo a mitad del grupo, viendo cómo deslizaba la moto y aventurando que pasaría lo que pasó, pilotos “tragándose” la moto. Al final las consecuencias no han sido excesivamente graves, pero esa parrilla está “sobrealimentada”, debiera haber algún otro tipo de filtro. El campeonato es joven, es verdad, hay que afinarla, pero si queremos evitar alguna desgracia deberían ponerse manos a la obra y muy pronto.

Ana ha vuelto a ganar, pero Manu González está realmente firme en el Campeonato y sigue líder. Con las pocas pruebas que tiene la categoría y lo sólido que está, mucha suerte debería tener Ana, segunda ahora en la clasificación, para inquietar a Manu, aunque en el WSSP300 puede pasar cualquier cosa y si no que se lo digan a Borja, Mika o Marc…

Estoy deseando ver en pista a la “filtrada” ZX25R, con esas tomas de aire hacia el depósito que me han recordado tanto a mi admirada ZXR 750. Kawa reaccionando, BWM con moto nueva, Ducati con su V4, Yamaha sacando partido a la R1… Honda, como no espabiles, empezaremos a hablar de las vetustas CBR…